На праздник Лиго родилось больше мальчиков, чем девочек

Новости Латвия | 25 июня 2018 | 20:34

В этом году на праздник Лиго (23-24 июня) в Рижском роддоме родилось больше мальчиков, чем девочек.

Как рассказали в роддоме, в первый день праздников на свет появились 14 малышей, из них 9 мальчиков и 5 девочек, а во второй — еще 6 детей, двое мальчиков и четыре девочки.

Прошлое Лиго было более "урожайным" — в 2017 году на праздники, посвященные летнему солнцестоянию, родилось 32 ребенка. В этом году — лишь 20.

Имя Лига в Латвии в этом столетии по-прежнему достаточно распространено, а Янисами мальчиков стали называть значительно реже. Например, в 2013 году в Латвии было свыше 57 тыс. Янисов, а в 2004 году — более 67 тыс.

Лиги празднуют именины в субботу, 23 июня, а Янисы — в воскресенье, 24 июня.

Delfi



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