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Тот поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя ваших собственных усилий, кажется начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующую волну. Сегодняшний день хорош для тихих и мирных развлечений.

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Новости Политика | 25 июня 2018 | 20:31

Латгальская партия идет на выборы вместе с "Новым Единством"

Латгальская партия решила участвовать в выборах Сейма вместе с объединением "Новое Единство", сообщил агентству LETA председатель партии Алдис Адамович.

Правление Латгальской партии заключит договор о сотрудничестве с "Новым Единством", но вступать в объединение пока не планирует. Подписание договора состоится на этой неделе.

Соглашение с "Новым Единством" предусматривает, что Латгальская партия сможет делегировать кандидата в депутаты, который будет баллотировать под первым номером в Латгале. Таким образом, лидером списка "Нового Единства" в этом регионе могут стать Адамович или Янис Лачплесис.

В объединение "Новое Единство" входят партии "Кулдигскому краю", "Валмиере и Видземе", "Тукумсскому городу и краю" и Екабпилсская партия.

Как сообщалось, список "Нового Единства" в Риге возглавит Эдгар Ринкевич, в Видземе — Хосам Абу Мери.

Delfi
 

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