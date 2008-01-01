Вниманию клиентов Социальной службы!

Новости Общество | 25 июня 2018 | 20:07

Учреждение Даугавпилсского самоуправления «Cоциальная служба» информирует, что с 2018 года 25 июня по 31июля все виды льготных карт для проезда в общественном транспорте будут выдаваться на Виенибас, 8, в 17-м кабинете.

Согласно Обязывающим правилам № 46 “ Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам” ,

Предъявив соответствующую карту льгот, приобрести билет с 100 % скидкой от тарифа на проезд в автобусах и трамваях по городским маршрутам имеют право:

неработающие лица, которые получают досрочную государственную пенсию по старости Латвийской Республики или пенсию на льготных условиях за работу в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или во вредных и тяжелых условиях труда (в трамвае и автобусе);

неработающие лица, которым назначена III группа инвалидности, имеющие статус малоимущей либо малообеспеченной семьи/лица (в трамвае и автобусе);

лица, которые получают услугу длительного социального ухода и социальной реабилитации в Даугавпилсском территориальном центре социального обслуживания пенсионеров (в трамвае или автобусе);

политрепрессированные (в трамвае и автобусе);

члены многодетных семей (в трамвае и автобусе);

неработающие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в одном из видов общественного транспорта);

неработающие участники Афганской войны или родители погибших военнослужащих (в одном из видов общественного транспорта);

членом Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции (в трамвае или автобусе);

лица, которые достигли возраста пенсии по старости Латвийской Республики (в трамвае и автобусе).

Для получения льготных проездных необходимо подать заявление и соответствующую возрасту фотографию 3х4 см, имея при себе паспорт или идентификационную карту.

Клиентов принимают по следующему графику :

Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Пятница 8.00 до 12.00 по предварительной записи у консультанта (лично или по тел 654-49907 или 654-49908)

Daugavpils



Daugavpils.lv