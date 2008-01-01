Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 июня
Именины:
Майга, Милия / Андрей, Анна, Арсений
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему, расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1648 ()
|GBP
|0.8766 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.5314 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Аэропорт ждет частных инвестиций
4. Зато нас по головке погладят! {200}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. Модель из Даугавпилса вошла в топ-100 самых сексуальных женщин мира
9. Автобусы и трамваи {169}
10. “Купалинка” поздравила с юбилеем культурную столицу Беларуси-2018
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 июня 2018 | 20:07
Вниманию клиентов Социальной службы!
Учреждение Даугавпилсского самоуправления «Cоциальная служба» информирует, что с 2018 года 25 июня по 31июля все виды льготных карт для проезда в общественном транспорте будут выдаваться на Виенибас, 8, в 17-м кабинете.
Согласно Обязывающим правилам № 46 “ Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам” ,
Предъявив соответствующую карту льгот, приобрести билет с 100 % скидкой от тарифа на проезд в автобусах и трамваях по городским маршрутам имеют право:
неработающие лица, которые получают досрочную государственную пенсию по старости Латвийской Республики или пенсию на льготных условиях за работу в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или во вредных и тяжелых условиях труда (в трамвае и автобусе);
неработающие лица, которым назначена III группа инвалидности, имеющие статус малоимущей либо малообеспеченной семьи/лица (в трамвае и автобусе);
лица, которые получают услугу длительного социального ухода и социальной реабилитации в Даугавпилсском территориальном центре социального обслуживания пенсионеров (в трамвае или автобусе);
политрепрессированные (в трамвае и автобусе);
члены многодетных семей (в трамвае и автобусе);
неработающие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в одном из видов общественного транспорта);
неработающие участники Афганской войны или родители погибших военнослужащих (в одном из видов общественного транспорта);
членом Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции (в трамвае или автобусе);
лица, которые достигли возраста пенсии по старости Латвийской Республики (в трамвае и автобусе).
Для получения льготных проездных необходимо подать заявление и соответствующую возрасту фотографию 3х4 см, имея при себе паспорт или идентификационную карту.
Клиентов принимают по следующему графику :
Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Пятница 8.00 до 12.00 по предварительной записи у консультанта (лично или по тел 654-49907 или 654-49908)
Daugavpils.lv
Добавить комментарий