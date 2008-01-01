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Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.
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Новости Общество | 25 июня 2018 | 20:04
По Программе летнего трудоустройства молодёжи Дума обеспечивает 1058 рабочих мест
В самом разгаре программа Даугавпилсской городской думы по летнему трудоустройству молодежи. Подростки в возрасте 13-14 лет работают в своих учебных заведениях, начиная с 15 лет – трудятся на предприятиях самоуправления.
Для многих из них это первый опыт работы на серьёзном производстве. Зарплата расчитывается исходя из минимальной ставки, однако, по утверждению многих молодых людей, 10 рабочих дней хватает, чтобы понять, что такое зарабытывать и продумать, как эти деньги потратить.
Всего по программе летней занятости молодежи Городской думы будут работать 1058 детей. Часть из них уже закончили работу и успели получить вознаграждение за труд.
В Молодёжном отделе прогнозируют, что практически все дети, которые попали в список ожидания, этим летом получат работу. Часть из них уже трудоустроили по государственной программе, которую реализует Госагентство занятости, а часть получит работу из-за постоянной ротации списка. Многие молодые люди меняют свои планы на лето, уезжают на отдых вместе с родителями или по каким-то другим причинам не начинают работу, поэтому их места освобождаются. Специалисты Молодежного отдела просят молодёжь своевременно сообщать об изменениях своих планов, чтобы вовремя предоставить место другим желающим.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
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