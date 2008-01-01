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Новости Латвия | 24 июня 2018 | 22:24

Новая неделя в Латвии начнется с дождей

Пресс-фото

В начале следующей недели местами в Латвии пройдут дожди, однако с усилением антициклона осадки прекратятся и температура воздуха постепенно повысится. В конце рабочей недели погода снова поменяется, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет KasJauns.

На юго-востоке страны дождь прекратится. Будет дуть медленный ветер и в результате образуется туман. Столбик термометра в ночь на понедельник опустится до отметки в +7..+12 градусов, в некоторых местах в Латгале похолодает до +5 градусов. Завтра днем потеплеет до +15..+20 градусов.

В некоторых частях страны ожидается теплая, местами жаркая погода. В конце рабочей недели во многих местах Латвии температура воздуха поднимется до +27..+28 градусов. Между тем ночью столбик термометра опустится до отметки в +9..+14 градусов.

В конце недели Латвию с северо-запада будет пересекать холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизится, усилится северо-западный ветер и местами ожидается небольшой дождь.

Mixnews.lv

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