Сколько в Латвии Янисов и Лиг: число Янисов стремительно сокращается

Новости Латвия | 23 июня 2018 | 21:52

Пресс-фото Пресс-фото

Именины на Лиго и Янов день в этом году празднуют 10 012 жительниц Латвии по имени Лига и 51 549 Янисов, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции, сообщает ЛЕТА.

Имя Лига в Латвии в этом столетии по-прежнему достаточно распространено, а Янисами мальчиков стали называть значительно реже. Например, в 2013 году в Латвии было свыше 57 тыс. Янисов, а в 2004 году - более 67 тыс.

Лиги празднуют именины в субботу, 23 июня, а Янисы - в воскресенье, 24 июня.

Delfi