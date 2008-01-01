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Новости Происшествия | 22 июня 2018 | 23:06

В Резекне прошел обыск по делу о возможных махинациях с НДС

Пресс-фото

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) пресекло действие преступной схемы мошеннических сделок с дизтопливом, в которой участвовала одна из работающих в Латвии сетей автозаправочных станций (АЗС), сообщили в СГД. Название АЗС в интересах следствия не сообщается, однако известно, что обыски прошли и на территории Резекне.

По предварительным подсчетам, в течение трех месяцев в результате незаконных сделок с дизельным топливом госбюджету в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) причинен ущерб в размере свыше 400 тыс. евро.

Следствие установило, что в преступной схеме участвовали работающее в Латвии предприятие по торговле горючим с широкой сетью АЗС и одно зарегистрированное в конце 2017 года латвийское предприятие, которому выдана лицензия на оптовую торговлю горючим и разрешение СГД на применение особого режима НДС в сделках импорта товаров.

Это предприятие с начала 2018 года ввезло в Латвию и пустило в оборот более 2000 тонн дизтоплива. За импорт и реализацию такого количества горючего внутри страны надо было уплатить в госбюджет НДС в размере нескольких сотен тысяч евро. В данном случае в госбюджет была перечислена всего пара тысяч евро.

Для реализации преступного замысла была использована типичная схема мошенничества с НДС, когда уплата НДС в госбюджет переносится на фактически фиктивное предприятие.

В мае 2018 года был начат уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, совершенном в организованной группе. В июне в его рамках было проведено 22 обыска по месту жительства и в офисах причастных лиц в Риге, Рижском районе и Резекне. Следственные действия произведены также в Эстонии.

Одно лицо признано подозреваемым, в отношении него применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее это лицо уже отбывало наказание за преступление против собственности.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Publika.lv

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