Мелодия души Лученка и Коризны прозвучала в Белорусском Доме

Новости Культура | 22 июня 2018 | 22:41

ЦБК ЦБК

12 июня 2018 года в Даугавпилском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялся творческий вечер "Мелодия души", посвященный 80-летнему юбилею двух широко известных белорусских творческих людей: композитора Игоря Лученка и поэта-песенника Владимира Коризны.

Игорь Лученок - белорусский композитор, который взял такую высоту в творчестве, которую пока что никто не превзошел. Для музыки народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка нет границ. Всемирно известные песни: "Алеся", "Вероника", "Спадчына", "Мой родны кут", "Полька белорусская", "Майский вальс", Письмо из 45-го ","Журавли на Полесье летят" и много других - его надежные визитки.

Владимир Коризна - белорусский поэт-песенник, переводчик, журналист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1996), заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (2008), лауреат литературной премии «Залаты купідон» (2007). Лучшие белорусские композиторы: Ю.Семеняка, Е.Глебов, Д.Смольский, И.Лученок, Л.Захлевный, Э.Ханок, Коризна-младший, написали более двухсот песен на его стихи. В.Коризна является одним из авторов гимна Беларуси.

Открывая вечер, руководитель ЦБК и председатель белорусского культурно-просветительского общества "Уздым" Жанна Романовская подчеркнула, что этот вечер завершает плодотворную работу наших коллективов за год, которые выступали не только в Даугавпилсе, но и за его пределами. А сегодня каждый из них подготовил песни, стихи из репертуара корифеев белорусского песни.

Ведущая вечера Галина Сонтоцкая в рамках презентации познакомила присутствующих с основными фактами биографии Игоря Лученка и Владимира Коризны, спела акапельно песню "Гудчык", читала стихи и представляла зрителям выступающих артистов.

А желающих спеть превосходные мелодичные песни было очень много: ансамбль белорусской народной песни "Купалинка" исполнил "Польку белорусскую", хоровая капелла "Спадчына" - "Звездочка моя", "Дом, где мы родились", вокально-инструментальный ансамбль "Пралески" - "Озера доброты" и "Свидание", член общества "Уздым" Зинаида Силиня запела акапельно песню "Люблю тебя, Белая Русь", даугавпилсском бард Виталий Михайловский - "Майский вальс"; а танцевальный ансамбль "Лянок" посвятил юбилярам новый танец.

Благозвучные стихи Владимира Коризны читали Мария Пометько, Инна Валюшко; а Лилия Воронова в конце прочитала стихотворение Анастасии Сазанковай, посвященное Игорю Лученку. Своими теплыми воспоминаниями о знаменитом композиторе поделилась руководитель "Спадчыны" Янина Юзефович, которая когда-то была его ученицей. Кстати, ученицей В.Коризны в свое время была Тереса Павлова, которая поет в "Купалинке". Она также прислала поздравление своему учителю.

В конце вечера методист ЦБК Мария Пометько от имени Центра белорусской культуры и белорусского общества "Уздым" зачитала сердечные и искренние поздравления для юбиляров, которые будут отправлены в Беларусь на имя Игоря Лученка и Владимира Коризны.



Центр белорусской культуры