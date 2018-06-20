Алдис Адамович стал персоной нон грата в России

Новости Политика | 22 июня 2018 | 22:13

LETA LETA

Персонами нон грата в России стали многие известные политики и общественные деятели Латвии, которые активно поддерживали и лоббировали принятие сеймом так называемого списка Магнитского, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». В их число попал депутат Сейма от Латгальского избирательного округа Алдис Адамович (Латгальская партиия, Единство).

Эхо зимнего демарша

В понедельник МИД РФ передал латвийскому посольству в Москве новый список граждан ЛР, которые включены в черный список РФ, то есть которым запрещен въезд и нахождение на территории Российской Федерации. Запрет введен на неопределенный срок.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это ответный шаг российского государства на принятие сеймом Латвии так называемого списка Магнитского.

Дело было еще в начале февраля сего года, когда в преддверии выборов правые партии решили возобновить соревнование из серии «кто громче плюнет в сторону российского соседа». Не успели националисты обмолвиться о необходимости принятия и Латвией списка Магнитского, как глава комиссии по иностранным делам Оярс—Эрикс Калниньш («Единство») «вспомнил», что проект соответствующего заявления сейма уже давно пылится на столе у «правильных» экспертов. В кратчайшие сроки «список Магнитского» был принят сеймом.

Примечательно, что сам документ оказался на редкость бестолковым и лишенным логики. Так, в нем оказались те российские граждане, которые не имели ни малейшего отношения к делу Магнитского, — бывшие работники тех или иных структурных подразделений МВД и суда, депутаты Госдумы РФ. Заодно в список включили и президента Чечни Рамзана Кадырова. Всего в латвийском списке Магнитского было 49 фамилий.

Персоны нон грата

Российские МИД и Госдума уже в момент принятия сеймом списка Магнитского предупредили, что ответная реакция Москвы не заставит себя долго ждать. И вот она последовала. Правда, в переданном посольству ЛР в Москве ответном списке персон нон грата только 28 фамилий граждан Латвии. Нет, это вовсе не значит, что Москва кого—то простила. Просто отдельные дамы и господа уже в свое время были внесены в этот черный список.

Список МИД ЛР решил не обнародовать, поскольку обычно эта информация действительно официально не публикуется.

Примечательно, что многие свежие персоны нон грата уже поспешили сами перед выборами похвастаться этим новым статусом. Так, в социальных сетях признались в том, что стали фигурантами черного списка РФ глава парламентской фракции «Единство» Хосам Абу Мери, председатель комиссии парламента по иностранным делам Оярс—Эрикс Калниньш, депутаты сейма Янис Домбрава и Андрей Юдин, публицист Паулс Радсепс, депутат сейма Артусс Кайминьш...

Депутат сейма от «Единства» Андрей Юдин выразил тревогу по поводу «режима в соседней стране, который укрепление права и демократии в Латвии считает угрозой своей национальной безопасности». Впрочем, господин Юдин не уточнил, каким это образом у нас имеет место укрепление демократии. Может, под укреплением демократии он подразумевает бегство из одной партии в другую или обнародование секретных материалов уголовных дел?

Огласите весь список

По неофициальной информации, персонами нон грата также стали председатель комиссии сейма по нацбезопасности, вице—спикер от «Единства» Инессе Либиня—Эгнере, депутаты сейма от «Единства» Интс Далдерис, Лолита Чигане, Янис Вилюмс. Эти три последних парламентария еще и развернули активную деятельность по контактам с «несистемной» оппозицией в России.

Въезд в РФ закрыт министру юстиции Дзинтарсу Расначсу, министру образования Карлису Шадурскису, председателю комиссии парламента по образованию Алдису Адамовичсу. Еще раньше персоной нон грата стали видные деятели TB —Visu Latvijai! Райвис Дзинтарс, Эйнарс Цилинскис, Эдвинс Шноре, который, как известно, образно сравнил русских со вшами... Въезд в Россию заказан уже давно депутатам сейма Александру Кирштейнсу, Вейко Сполитису, Рихардсу Колу, Имантсу Парадниексу. По слухам, в черный список РФ попал депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, депутат сейма от TB — Visu Latvijai! Ритварс Янсонс.

Запрет на въезд в соседнюю страну принят в отношении и председателя юридической комиссии сейма Гайдиса Берзиньша (TB — Visu Latvijai!).

Еще с начала прошлого года фигурантами черного списка РФ стали евродепутаты от «Единства» Кришьянис Кариньш, Инессе Вайдере и Сандра Калниете.

Vesti.lv