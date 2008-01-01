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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 июня
День памяти героев битвы под Цесисом
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Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 22 июня 2018 | 20:16
День визита папы римского Франциска в Латвию будет выходным
21 июня Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы римского Франциска в Латвию 24 сентября, сообщает ЛЕТА.
Ранее Сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.
Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали 5, еще 8 парламентариев в голосовании не участвовали.
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