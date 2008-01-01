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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.

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Новости Латвия | 22 июня 2018 | 20:16

День визита папы римского Франциска в Латвию будет выходным

AP

21 июня Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы римского Франциска в Латвию 24 сентября, сообщает ЛЕТА.

Ранее Сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.

Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали 5, еще 8 парламентариев в голосовании не участвовали.

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