День визита папы римского Франциска в Латвию будет выходным

Новости Латвия | 22 июня 2018 | 20:16

AP AP

21 июня Сейм в окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий установить выходным день визита папы римского Франциска в Латвию 24 сентября, сообщает ЛЕТА.

Ранее Сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.

Законопроект поддержали 68 депутатов, против проголосовали 5, еще 8 парламентариев в голосовании не участвовали.

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