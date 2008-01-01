Список "Согласия" по Латгалии возглавит резекненский депутат Янис Кришанс

Новости Политика | 22 июня 2018 | 20:12

Председатель партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что участвовать в выборах в Сейм будут все нынешние депутаты фракции "Согласия", два представителя Рижской думы — Регина Лочмеле-Лунева и Виктор Пашков. Будут привлечены депутаты Гаркалнской, Саласпилсской, Стопиньской, Олайнской, Бабитской, Даугавпилсской и Резекненской дум, - сообщает ЛЕТА.

В Риге лидером списка будет кандидат "Согласия" в премьер-министры Вячеслав Домбровский, в Видземе — кандидат партии на президентский пост Петерис Спрогис, в Латгале — резекненский депутат Янис Кришанс, в Земгале — Ивар Зариньш, в Курземе — Анрийс Матисс.

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