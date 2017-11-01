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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 июня 2018 | 20:08
Ушли в мир иной...
С 13 по 19 июня 2018 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21справка о смерти.
В мир иной ушли:
Bogdanova Elvīra (23.10.1934 - 16.06.2018)
Bojaruns Francis (26.02.1934 - 18.06.2018)
Cecerjuks Vladislavs (26.10.1968 - 09.06.2018)
Dančenko Marija (02.08.1946 - 19.06.2018)
Diduha Diāna (12.06.1981 - 16.06.2018)
Dimitrijevs Vladimirs (04.04.1953 - 15.06.2018)
Dutčaks Miroslavs (22.04.1945 - 17.06.2018)
Fomenko Anatolijs (20.07.1945 - 15.06.2018)
Girdjuka Anna (25.12.1932 - 18.06.2018)
Ivanovs Vladimirs (30.06.1959 - 18.06.2018)
Jakupenko Sergejs (05.12.1970 - 14.06.2018)
Jemeļjanovs Kirils (11.05.1991 - 12.06.2018)
Keiša Veronika (13.01.1927 - 17.06.2018)
Kolturovičs Vasilijs (01.01.1928 - 16.06.2018)
Krasņikova Ludmila (16.10.1935 - 02.11.2017)
Kurgalova Jekaterina (05.12.1954 - 19.06.2018)
Obmorokovs Aleksandrs (20.09.1951 - 17.06.2018)
Pankina Akuļina (16.06.1937 - 18.06.2018)
Timrovs Anatolijs (01.01.1954 - 14.06.2018)
Urbanovičs Valērijs (25.05.1958 - 15.06.2018)
Utočkins Izidors (30.04.1929 - 14.06.2018).
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