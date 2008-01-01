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Новости Политика | 22 июня 2018 | 20:08

"Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу

daugavpils.lv

Партия "Согласие" назвала своих кандидатов в министры на предстоящих выборах в Сейм, - сообщает ЛЕТА.

Социал-демократическая партия "Согласие" выдвинула на должность министра сообщения бывшего члена "Единства" Анрийса Матисса, на должность министра образования и науки — бывшую чиновницу Министерства образования и науки Эвию Папуле, заявил после заседания правления "Согласия" лидер партии Нил Ушаков.

Он подтвердил, что кандидатом в министры экономики будет депутат Сейма Ивар Зариньш, в министры внутренних дел — отставной генерал пограничной охраны Ивар Залитис, в министры благосостояния — депутат Андрей Клементьев, в министры охраны среды и регионального развития — исполнительный директор Даугавпилсской думы Инга Голдберга.

Кандидатом на должность министра юстиции является Гунтар Гринвалдс, ранее уже занимавший этот пост как представитель партии Айнара Шлесерса, министра здравоохранения — генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс, министра обороны — бывший исследователь Института внешней политики Раймонд Рубловскис.

На должность министра финансов партия предлагает бывшую замдиректора управления финансовой полиции Службы государственных доходов Любовь Швецову.

Не выдвинуты кандидаты в министры земледелия, культуры и иностранных дел. По словам Ушакова, партия еще ведет переговоры и не хочет заранее называть имена претендентов.

Делфи

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