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Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 22 июня 2018 | 20:08
"Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
Партия "Согласие" назвала своих кандидатов в министры на предстоящих выборах в Сейм, - сообщает ЛЕТА.
Социал-демократическая партия "Согласие" выдвинула на должность министра сообщения бывшего члена "Единства" Анрийса Матисса, на должность министра образования и науки — бывшую чиновницу Министерства образования и науки Эвию Папуле, заявил после заседания правления "Согласия" лидер партии Нил Ушаков.
Он подтвердил, что кандидатом в министры экономики будет депутат Сейма Ивар Зариньш, в министры внутренних дел — отставной генерал пограничной охраны Ивар Залитис, в министры благосостояния — депутат Андрей Клементьев, в министры охраны среды и регионального развития — исполнительный директор Даугавпилсской думы Инга Голдберга.
Кандидатом на должность министра юстиции является Гунтар Гринвалдс, ранее уже занимавший этот пост как представитель партии Айнара Шлесерса, министра здравоохранения — генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс, министра обороны — бывший исследователь Института внешней политики Раймонд Рубловскис.
На должность министра финансов партия предлагает бывшую замдиректора управления финансовой полиции Службы государственных доходов Любовь Швецову.
Не выдвинуты кандидаты в министры земледелия, культуры и иностранных дел. По словам Ушакова, партия еще ведет переговоры и не хочет заранее называть имена претендентов.
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