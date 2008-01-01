Резекне хочет отказаться от игорных залов — по примеру Риги

Новости Общество | 22 июня 2018 | 19:47

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В прошлом году о своём намерении закрыть все расположенные в центре города игорные залы объявило рижское самоуправление. Примеру столицы решили последовать в Резекне. В городе около 10 заведений, которые специализируются на азартных играх, и сейчас в думе ищут юридические механизмы для реализации идеи, сообщает Латвийское радио-4.

В Резекне примут ряд мер, чтобы в ближайшее время сократить число игорных залов, а в идеале закрыть все подобные заведения. Примером для подражания стала Рига, где осенью прошлого года решили убрать из центра города все игорные залы.

Опрошенные жители Резекне поддерживают такую инициативу. Но некоторые сомневаются, что это возможно сделать.

— Конечно, нужно, — считает Ивар.

— А возможно?

— Возможно, ли не знаю.

— Для чего это нужно?

— Чтобы люди деньги не выкидывали — и так ситуация в Латгалии финансово не очень. Ещё эти залы. Это будет плюс для людей, а для города… Ну, сколько там от залов? Тоже какие-то деньги, налоги платят. Но думаю, что лучше — больше плюсов — чтобы их не было. Хоть бы поменьше стало.

Янина полностью поддерживает такую идею — волнуется за молодых людей.

«Я согласна, у меня молодёжь растёт, детки, внуки. Я бы не хотела, что бы были эти азартные игры. Они тоже могут привыкнуть. Молодёжь ещё не опытная в жизни. Они думают, я туда пошёл, один раз выиграл, и будут выигрывать каждый раз, а такого нет. Это же привыкание, как к наркотикам», — считает он.

Некоторые из жителей считают, что закрытие залов может повлечь другие проблемы.

«Тогда будет нелегальных много. Всё равно у тех, кто играет, это как болезнь. Им просто надо».

Алексей и Алёна не так категоричны: они отмечают, что сразу полностью заведения закрывать, может, и не стоит.

«А зачем это делать? Сами игровые аппараты можно закрыть, но люди туда в основном приходят поговорить, телевизор посмотреть, тот же Чемпионат мира и так далее. В каком-то смысле это плюсы, в каком-то — минусы. Игровые аппараты — это плохо, а остальное — дело», — считает Алексей.

«Это личное дело каждого. Хочет — играет, хочет — нет. Свобода выбора.

Если их закрывать, тогда они понесут убытки. Надо будет зарабатывать деньги в город другими средствами. При этом закрыть их вполне реально, потому что город маленький — и, мне кажется, это сделать очень легко», — добавила Алена.

В Резекне сейчас около 10 игорных залов, и в ближайшее время депутаты внесут дополнения в план развития города: там будет оговорено, что это территория, свободная от азартных игр.

В городе уже практикуют отказ в выдаче разрешений на открытие новых подобных заведений, отметил председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич.

«В том числе и новые азартные игры, в тех местах, где они разрешены, мы неохотно поддерживаем. Не всегда с нами согласны латвийские суды. Вполне возможно, мы недостаточно были убедительны. С какими-то компаниями у нас уже был положительно рассмотрены вопросы, наше решение было подтверждено в разных судах. Но вот с одной из последних компаний суд второй инстанции принял решение обязать думу выдать им разрешение на тотализаторы».

Юридический инструмент, который позволил бы закрыть существующие залы, пока только один — его уже применили в отношении половины действующих в городе залов: это уведомление с обоснованием причин закрытия, которое самоуправление разослало предпринимателям, добавил Барташевич.

«Мы говорим, что через пять лет в этом месте зал должен закрыться, и предприниматель имеет возможность сделать это достаточно мягко для бизнеса, без потерь.

И через пять лет после принятия такого решения вполне может оказаться, что своевременно эти залы будут закрыты, может быть, и раньше», — добавил мэр.

В виде налогов от игорных заведений Резекне получает около 200 тысяч евро каждый год. Однако в самоуправлении считают, что вред, который приносят подобные заведения, больше получаемых плюсов.

В Латвийской ассоциации игорного бизнеса указали, что им ничего неизвестно о действиях самоуправления Резекне — и комментировать вопрос затруднительно.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что жители Латвии, зависимые от азартных игр и осознающие пагубность своего пристрастия, во избежание разорения могут официально подать заявку с просьбой не пускать их в игорные заведения. По данным Инспекции по лотереям и азартным играм, в общей сложности подано уже уже 1244 заявления от конкретных лиц с просьбой не пускать их в казино и игорные залы. За первые месяцы 2018 года такое желание изъявили 85 человек.

LSM