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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 июня
День памяти героев битвы под Цесисом
Именины:
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Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 июня 2018 | 19:43
На Лиго будет в основном сухо — но холодно
В праздничные выходные ожидается холодная погода, однако осадков будет мало, свидетельствуют прогнозы.
В субботу в Курземе и центральных районах пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +15... +20 градусов, ветер — в основном слабый.
Ночь будет в основном сухой, но к утру в Латгалию и на восток Видземе придут тучи, хотя осадков будет мало. В остальных регионах дождя не ожидается. Ветер будет слабым, северного, северо-западного направления.
Температура ночью опустится до +7... +12 градусов.
В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, с меньшей вероятностью — близ Риги и в Земгале. День будет прохладным, воздух прогреется только до +12... +17 градусов.
После Лиго постепенно потеплеет, во второй половине следующей недели вернется жара. Местами возможен дождь, однако в основном это будут местные грозы. В некоторых регионах вновь начнется засуха.
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