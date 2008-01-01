На Лиго будет в основном сухо — но холодно

Новости Латвия | 22 июня 2018 | 19:43

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В праздничные выходные ожидается холодная погода, однако осадков будет мало, свидетельствуют прогнозы.

В субботу в Курземе и центральных районах пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +15... +20 градусов, ветер — в основном слабый.

Ночь будет в основном сухой, но к утру в Латгалию и на восток Видземе придут тучи, хотя осадков будет мало. В остальных регионах дождя не ожидается. Ветер будет слабым, северного, северо-западного направления.

Температура ночью опустится до +7... +12 градусов.

В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, с меньшей вероятностью — близ Риги и в Земгале. День будет прохладным, воздух прогреется только до +12... +17 градусов.

После Лиго постепенно потеплеет, во второй половине следующей недели вернется жара. Местами возможен дождь, однако в основном это будут местные грозы. В некоторых регионах вновь начнется засуха.

LSM