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Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться, здесь вас будет ждать жестокое разочарование.

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Новости Латвия | 22 июня 2018 | 19:43

На Лиго будет в основном сухо — но холодно

D-fakti.lv

В праздничные выходные ожидается холодная погода, однако осадков будет мало, свидетельствуют прогнозы.

В субботу в Курземе и центральных районах пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до +15... +20 градусов, ветер — в основном слабый.

Ночь будет в основном сухой, но к утру в Латгалию и на восток Видземе придут тучи, хотя осадков будет мало. В остальных регионах дождя не ожидается. Ветер будет слабым, северного, северо-западного направления.

Температура ночью опустится до +7... +12 градусов.

В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, с меньшей вероятностью — близ Риги и в Земгале. День будет прохладным, воздух прогреется только до +12... +17 градусов.

После Лиго постепенно потеплеет, во второй половине следующей недели вернется жара. Местами возможен дождь, однако в основном это будут местные грозы. В некоторых регионах вновь начнется засуха.

LSM

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