Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 июня
День памяти героев битвы под Цесисом
Именины:
Лаймдотс, Лайминьш, Людмила / Александр, Иван, Кирилл
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня лучше быть вежливым, чем искренним. Ваша правдивость оценена не будет.
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1538 ()
|GBP
|0.8737 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.5577 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Зато нас по головке погладят! {199}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. В Москве прошла церемония открытия ЧМ с участием Путина, Робби Уильямса и Роналдо
9. Приведут в порядок искусственные водоёмы на территории города
10. Автобусы и трамваи {169}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 22 июня 2018 | 19:19
В канун Лиго прошли заключительные мероприятия фестиваля «Балтика»
Накануне праздника Лиго, в день летнего солнцестояния в Даугавпилсе прошли мероприятия, традиционно предшествующие этому любимому всеми жителями Латвии паразднику. Иелигошана - так по латышски называется это действо, которое не имеет русского перевода, но является предверием праздника.
В этом году оно особенное, так как совпадает с финалом большого Международного фольклорного фестиваля «Балтика», заключительные концерты которого, прошли и в нашем городе.
Многонациональный Даугавпилс принимал коллективы национальных меньшинств из разных уголков Латвии. Коллорит всего того, что происходило на сцене в парке Пумпура, был обусловлен и яркими выступлениями, и самобытными народными костюмами участников, а также мастер классами по плетению латышских национальных венков из трав. Очарование и атмосферность мероприятию придавал рынок, угощения, а также дружеская и непринужденная обстановка, которая царила здесь на протяжении всего длинного теплого вечера.
В парке Дубровина все желающие могли увидеть лиговские ритуалы, послушать рассказы о традициях этого народного праздника, поучаствовать в хороводе, петь песни Лиго. После всего, участники и зрители мероприятия отправились к Даугаве, где на берегу разожгли костёр – непременный атрибут празднования летнего солнцестояния.
А большой костёр, песни и танцы ждут всех в Янову ночь на Стропской эстраде. Мероприятия начнутся в 21 час, праздничный рынок на эстраде будет работать уже с 19 часов.
Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий