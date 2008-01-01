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Новости Культура | 22 июня 2018 | 19:19

В канун Лиго прошли заключительные мероприятия фестиваля «Балтика»

Накануне праздника Лиго, в день летнего солнцестояния в Даугавпилсе прошли мероприятия, традиционно предшествующие этому любимому всеми жителями Латвии паразднику. Иелигошана - так по латышски называется это действо, которое не имеет русского перевода, но является предверием праздника.

В этом году оно особенное, так как совпадает с финалом большого Международного фольклорного фестиваля «Балтика», заключительные концерты которого, прошли и в нашем городе.

Многонациональный Даугавпилс принимал коллективы национальных меньшинств из разных уголков Латвии. Коллорит всего того, что происходило на сцене в парке Пумпура, был обусловлен и яркими выступлениями, и самобытными народными костюмами участников, а также мастер классами по плетению латышских национальных венков из трав. Очарование и атмосферность мероприятию придавал рынок, угощения, а также дружеская и непринужденная обстановка, которая царила здесь на протяжении всего длинного теплого вечера.

В парке Дубровина все желающие могли увидеть лиговские ритуалы, послушать рассказы о традициях этого народного праздника, поучаствовать в хороводе, петь песни Лиго. После всего, участники и зрители мероприятия отправились к Даугаве, где на берегу разожгли костёр – непременный атрибут празднования летнего солнцестояния.

А большой костёр, песни и танцы ждут всех в Янову ночь на Стропской эстраде. Мероприятия начнутся в 21 час, праздничный рынок на эстраде будет работать уже с 19 часов.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

Daugavpils
 

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