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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 июня

День памяти героев битвы под Цесисом

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Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.

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Новости Латвия | 22 июня 2018 | 19:17

Пятница, 22 июня: пасмурно и дождливо

После продолжительного периода тепла температура в Латвии опускается. Синоптики обещают крепкий ветер и обильные осадки.

Днём территорию Латвии пересекут неcколько зон осадков, ожидаются и грозы. Ветер умеренно-сильный, западный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/с, в северных районах страны до 20-21 м/с. Максимальная температура воздуха +15…+20 градусов.

В Риге днём ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.

LSM

LSM

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