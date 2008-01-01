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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 июня
День памяти героев битвы под Цесисом
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Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 июня 2018 | 19:17
Пятница, 22 июня: пасмурно и дождливо
После продолжительного периода тепла температура в Латвии опускается. Синоптики обещают крепкий ветер и обильные осадки.
Днём территорию Латвии пересекут неcколько зон осадков, ожидаются и грозы. Ветер умеренно-сильный, западный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/с, в северных районах страны до 20-21 м/с. Максимальная температура воздуха +15…+20 градусов.
В Риге днём ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +17...+19 градусов.
Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.
LSM
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