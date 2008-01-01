Даугавпилсская Крепость получила высокую награду Совета Европы

Новости Общество | 21 июня 2018 | 19:47

Раз в два года Совет Европы организует конкурс, в котром выбирают лучший восстановленный ландшафт. На этот раз Даугавпилсская крепость получила главный приз и признание на европейском уровне, обогнав не только 8 претендентов из Латвии, но и всех соперников из 39 стран, подписавших Конвенцию о сохранении природных ландшафтов. Проект регенирации Даугавпилсской крепости признан лучшим в этой серьёзной конкуренции.

Благодаря победе, в Даугавпилс съехались более 100 представителей 25 государств, для того, чтобы поздравить нашу страну и город с высокой наградой, а также воочию увидеть саму Крепость, ее ландшафт, ставший магнитом для многочисленных туристов, а также обменяться опытом, участвуя в специально организованной по этому случаю конференции, прошедшей в Лабораторном корпусе Даугавпилсского Университета. Посланцев Европы приветствовали ректор Университета Ирена Кокина, первый вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов, парламентский секретарь Министерства защиты среды и регионального развития Риналдс Муциньш. На Конференции презентовали сам проект регенирации Крепости, особое внимание уделив комплексному подходу к этому трудному, требующему работы хорошо слаженной команды специалистов, процессу. Всё это позволило соответствовать целому ряду критериям, выдвинутым Советом Европы.

Сама церемония награждения прошла в Концертном зале Дома Единства. Здесь признанием были отмечены 13 проектов из Бельгии, Италии, Норвегии, Словакии, Андоры, Чехии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Сербии. Как уже отмечалось, главный приз достался Латвии.

Из рук представителей Совета Европы высокую награду получали первый вице-мэр Игорь Прелатов и председатель Комитета по образованию и культуре Даугавпилсской Думы Янис Дукшинский. Игорь Прелатов отметил, что это признание не даёт почивать на лаврах – впереди ещё много проектов и планов по восстановлению жемчужины Даугавпилса.

Награда – не только признание, но и подтверждение того, что все эти годы самоуправление шло правильной дорогой, заботясь о том, чтобы вдохнуть жизнь в некогда деградирующий район города.

Есть надежда, что европейское признание заметит и правительство Латвии, поддерживая софинансированием многочисленные идеи и проекты самоуправления.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils

Daugavpils.lv