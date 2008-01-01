Новости Культура | 21 июня 2018 | 19:45

В начале июля, со 2 по 6 июля, состоится 2-я Латвийская международная биеннале керамики. В Балтии биенннале пройдет уже во второй раз и ее цель - актуализация значения керамического искусства. Различные мероприятия биеннале запланированы не только в Даугавпилсе, но и в Риге, Сигулде, Огре, Резекне, Лузнаве. Кроме того, впервые мероприятия биеннале пройдут и в литовском городе Паневежис.

Латвийский Центр современной керамики совместно с Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко, в рамках празднования 100-летия Латвии, проводят 2-ю Латвийскую международную биеннале керамики. Центральным событием станет международная конкурсная выставка «Премия Мартинсона». В программе биеннале предусмотрено открытие более 10 новых выставок, научная конференция и перформансы художников.

ПРОГРАММА БИЕННАЛЕ:

2 июля, понедельник, 16.00

Открытие 2-й Латвийской международной биеннале керамики.

Открытие выставки «Современная керамика Литвы. Коллекция международных Паневежских симпозиумов керамики».

Открытие выставки «Современная керамика Эстонии. Что меня связывает».

Музей истории Латвийской железной дороги, Бульвар Узварас 2а, Рига

Открытие 2-й Латвийской международной биеннале керамики состоится под эгидой стран Балтии. Будут открыты выставки из Литвы и Эстонии, которые созданы в сотрудничестве с Павильоном керамики Паневежской городской художественной галереи и ассоциацией керамистов Эстонии. На выставке из Литвы представлена коллекция работ Паневежских международных симпозиумов керамики. Другая выставка посвящается 100-летию Эстонской Республики. Обе выставке в Музее истории Латвийской железной дороги будут работать до 26 июля.

2 июля, понедельник, 18.00

Открытие выставки «Современная керамика Латвии».

Гостиница Pullman Riga Old Town, ул. Екаба 24, Рига

Выставка пройдет в рамках программы Artist Playground от Pullman. В ней принимают участие 34 художника со всей Латвии. Все они профессиональные мастера разных поколений и керамика для них является делом всей жизни. Они выбрали это сложное и одновременно захватывающее средство художественного выражения для проецирования своих внутренних чувств и мыслей в осязаемые трехмерные формы. Выставка будет работать до 6 августа.

3 июля, вторник, 14.30

Открытие выставки всемирно известного латышского керамиста Петериса Мартинсонса /1931-2013/ «Башни». На ней будут представлены керамика и графические работы.

«Сигулдас Торнис», ул. Аусекля 6, Сигулда

Полные философского смысла и технически сложные фарфоровые башни Петерис Мартинсонс создавал на протяжении всей своей творческой деятельности. Он их создавал в Латвии, а также во время симпозиумов и резиденций за границей. На выставке представлены работы П.Мартинсонса из коллекции Даугавпилссого Арт-центра им. Марка Ротко. Выставка в «Сигулдас Торнис» будет работать до 29 июля.

3 июля, вторник, 17.00

Открытие выставки Валды Подкалне и Харальда Егодзиенского «Отражения».

Огрский исторический и художественный музей, ул. Бривибас 36, Огре

Выставка скульптур и картин отражает опыт двух художников – Валды Подкалне и Харальда Егодзиенского. Осматривая и творчески осмысливая работы мы приближаемся к пониманию смысла жизни.

4 июля, среда, 16.30

Открытие выставки «Кипсальская керамика».

Павильон керамики Паневежской городской художественной галереи, Републикас гатве 3, Паневежис, Литва

Кипсальская керамика – это феномен латышского искусства и культуры второй половины 20 века, созданный несколькими поколениями керамистов. Он позволил латышским традициям укрепиться в керамике, а также способствовал созданию современной керамики в Латвии. Это мост, который построили люди и художники, соединив традиционную и профессиональную керамику, взяв от обеих только лучшее.

Выставка в Паневежской городской художественной галерее будет работать до 25 июля.

5 июля, среда, 19.00

Открытие выставки нидерландской художницы Jacomijn Steen «Люди моего поселка».

Лузнавское имение, Резекненский край, Лузнава.

Jacomijn Steen – нидерландский скульптор, выдающийся мастер портрета, которая создает художественные произведения из керамики, бронзы, стекла и других материалов. На выставке «Люди моего поселка» экспонируются несколько колоритных портретов, где каждый образ имеет свой характер и настроение. Экспозицию дополняют и освежают работы международных мастеров, созданные в 2017 году во время проведения 1-го Латвийского международного биеннале. Выставка в Лузнавском имении будет работать до 31 июля.

6 июля, пятница, 16.00

Закрытие 2-й Латвийской международной биеннале керамики.

Открытие международной конкурсной выставки «Премия Мартинсона».

Церемония награждения лауреатов международной конкурсной выставки «Премия Мартинсона».

Открытие выставки Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости».

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко, ул. Михаила 3, Даугавпилс

Международное жюри для участия в международной конкурсной выставке из 395 поданных заявок отобрало 100 работ из 29 стран мира. Работы художников не только экспонируются на выставке, но и будут претендовать на денежные призы и другие ценные подарки. Имена главных победителей и получателей ценных подарков будут объявлены на открытии выставки. Выставка в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко будет работать до 9 сентября.

В день закрытия биеннале откроется персональная выставка лауреата Национального золотого приза «Премия Мартинсона» 2016 года Дайниса Пундурса «Экспозиция в крепости». Также будет представлена инсталляция нидерландской художницы Marie-Josee Comello «Девушка в синем». В 2016 году художница стала лауреатом международной Золотой премии «Премия Мартинсона».

После открытия выставок во дворе Центра Ротко состоится перформанс «PLATE RECORDER» израильских художников Роя Маяна и Лиат Сегал. В Культурном и информационном центре Даугавпилсской крепости и Николаевских воротах будет представлена инсталляция румынско-бельгийской художницы Ana Maria Asan «Воспоминания будущего: женское исследование крепости».

Кроме того, все желающие могут принять участие в международной научной конференции PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC, которая состоится 5 и 6 июля в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко.

Также во время проведения 2-й Латвийской международной биеннале керамики в Латгальском культурно-историческом музее (г.Резекне, Атбривошанас алея 102) можно познакомиться с выставкой латгальской керамики «Латгальская керамика. Керамика в Латгалии». Экспозиция знакомит с работами керамистов, работающих в Латгалии и информацией, которая была получена во время реализации проекта «Золотой горшок Латвии».

О биеннале:

https://www.latviaceramicsbiennale.com/

https://www.rothkocenter.com/

Благодарим за поддержку: Латвии 100, Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Фонд капитала культуры Эстонии, Фонд капитала культуры Литвы, Агентство развития Латгальского региона, акционерное общество «Латвияс Валстс межи», посольство Израиля, «Сигулдас Торнис», Турайдский музей-заповедник, гостиницу Pullman Riga Old Town, Лузнавское имение, SIA Valmiermuiža, АО „Antalis”, Keramserviss, ООО „Lode”, LMT.

Daugavpils

Daugavpils.lv