Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 июня
Всемирный день скейтбординга
Именины:
Эгита, Эмилс, Монвидс / Василий, Павел, Фёдор
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1578 ()
|GBP
|0.8788 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.6225 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Зато нас по головке погладят! {199}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Четверг, 14 июня: тепло и местами облачно
7. В Москве прошла церемония открытия ЧМ с участием Путина, Робби Уильямса и Роналдо
8. Приведут в порядок искусственные водоёмы на территории города
9. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 июня 2018 | 19:43
Одна из сетей АЗС в Латвии уличена в мошенничестве с дизтопливом
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) пресекло действие преступной схемы мошеннических сделок с дизтопливом, в которой участвовала одна из работающих в Латвии сетей автозаправочных станций (АЗС), сообщает агентство LETA со ссылкой на СГД.
По предварительным подсчетам, в течение трех месяцев в результате незаконных сделок с дизельным топливом госбюджету в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) причинен ущерб в размере свыше 400 тыс. евро.
Следствие установило, что в преступной схеме участвовали работающее в Латвии предприятие по торговле горючим с широкой сетью АЗС и одно зарегистрированное в конце 2017 года латвийское предприятие, которому выдана лицензия на оптовую торговлю горючим и разрешение СГД на применение особого режима НДС в сделках импорта товаров.
Это предприятие с начала 2018 года ввезло в Латвию и пустило в оборот более 2000 тонн дизтоплива. За импорт и реализацию такого количества горючего внутри страны надо было уплатить в госбюджет НДС в размере нескольких сотен тысяч евро. В данном случае в госбюджет была перечислена всего пара тысяч евро.
Для реализации преступного замысла была использована типичная схема мошенничества с НДС, когда уплата НДС в госбюджет переносится на фактически фиктивное предприятие.
В мае 2018 года был начат уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, совершенном в организованной группе. В июне в его рамках было проведено 22 обыска по месту жительства и в офисах причастных лиц в Риге, Рижском районе и Резекне. Следственные действия произведены также в Эстонии.
Одно лицо признано подозреваемым, в отношении него применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее это лицо уже отбывало наказание за преступление против собственности.
Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.
LSM
Добавить комментарий