Четверг, 21 июня: погода ожидается «типично лиговская»

Новости Латвия | 21 июня 2018 | 19:40

Погодные условия в Латвии определяет область пониженного давления — небольшой циклон над Балтийским морем. Поэтому ночью на севере даже прошли дожди. Однако будет тепло, прогнозируют синоптики.

Ветер — умеренный, западный, юго-западный, порывами до 15 м/сек. Днём ожидается переменная облачность, до полудня — небольшие, кратковременные дожди пройдут лишь местами, во второй половине дня уже в западных и центральных регионах ожидаются грозовые ливни.

Воздух днем прогреется до +21…+26 воздух прогреется градусов, на юго-востоке страны до +27. В Риге днём ожидается до до +24...+26 градусов, метеорологи обещают дождь.

Медицинский тип погоды — третий, неблагоприятный.

LSM



LSM