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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 июня
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Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 июня 2018 | 21:20
В пятницу полиция начинает массовые проверки на дорогах
С приближением праздника Лиго Госполиция со второй половины дня пятницы, 22 июня, до утра понедельника, 25 июня, будет проводить на автодорогах массовые проверки, сообщил агентству LETA начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.
Полицейские будут проверять автоводителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения.
Проверки будут проводиться на дорогах как государственного, так и местного значения.
В праздничные дни полицейские будут также наблюдать за порядком в местах проведения массовых мероприятий.
Delfi.lv
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