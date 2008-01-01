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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 июня
Всемирный день беженцев
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Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 20 июня 2018 | 21:17
Уругвай обыграл Саудовскую Аравию, сборная России вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 1:0. Благодаря этой победе сборная России получила путевку в 1/8 финала домашнего мундиаля.
Единственный гол в Ростове-на-Дону забил Луис Суарес. Нападающий "Барселоны", проводивший сотый матч за национальную команду, стал первым игроком в истории сборной Уругвая, которому удалось забить на трех мундиалях.
Уругвайцы одержали вторую победу в двух матчах группового этапа и досрочно вышли в 1/8 финала ЧМ-2018. Благодаря этому результату путевку в плей-офф получила и сборная России, которая также выиграла два матча в группе.
Россия и Уругвай набрали по шесть очков и стали недосягаемыми для сборных Египта и Саудовской Аравии. Таким образом, команда Станислава Черчесова выполнила задачу минимум — вышла в плей-офф. В заключительном туре Россия и Уругвай сыграют между собой. Матч состоится 25 июня в Самаре. Сборной России будет достаточно ничьей, чтобы занять первое место в группе.
Сборная России трижды играла на чемпионатах мира до домашнего турнира, но ни разу не выходила из группы. На прошлом чемпионате мира в Бразилии россияне не выиграли ни одного из трех матчей (две ничьих и поражение).
Delfi.lv
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