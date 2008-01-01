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Новости Латвия | 19 июня 2018 | 20:16

Вторник, 19 июня: дожди и ветер

Сегодня в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, которая еще и будет сопровождаться сильным ветром, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня еще будет сухо, однако с обеда в восточной части страны, а затем и по всей Латвии, пройдет зона осадков.

Ветер усилится, а его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +19..+24 градусов, а теплее всего будет в юго-восточной части страны.

В Риге после полудня начнется дождь. Скорость ветра составит 8-14 метров в секунду, а воздух прогреется до +20..+22 градусов.

LSM
 

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