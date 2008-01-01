21 июня в Латвии начнется астрономическое лето

Новости Латвия | 18 июня 2018 | 23:11

Пресс-фото Пресс-фото

Астрономическое лето в Латвии начнется 21 июня в 13.07, хотя в природе лето началось еще в мае, а календарное лето наступило 1 июня. Четверг, 21 июня, будет самым длинным днем года, а ночь на пятницу — самой короткой, сообщает ЛЕТА.

День летнего солнцестояния в Риге продлится 17 часов и неполные 53 минуты, на остальной территории Латвии — от 17 часов 33 минут на юге Даугавпилсского края до 18 часов 12 минут на севере Руйиенского края.

Самая короткая ночь года в Риге продлится 6 часов 7 минут, в других местах — от 5 часов 48 минут в Руйиенском крае у границы с Эстонией до 6 часов 28 минут в Даугавпилсском крае у границы с Литвой и Белоруссией.

21 июня в Риге солнце взойдет в 4.29, закат будет в 22.22. Раньше всего в Латвии — в 4.10 — солнце взойдет на северо-востоке страны, в Педедзской волости Алуксненского края, позднее всего — в 4.48 — на юго-западе, на морском побережье в Руцавском крае.

Самый ранний закат в этот день ожидается на юго-востоке Латвии в приграничье с Белоруссией — в 21.58, самый поздний — на северо-западе у моря в Вентспилсском крае — в 22.36.

После летнего солнцестояния ночи будут становиться длиннее, а дни — короче. 22 июня день будет на 4 секунды, а через месяц — уже на час короче.

Астрономическая осень в Латвии в этом году начнется утром 23 сентября, астрономическая зима — в ночь на 22 декабря.

Делфи