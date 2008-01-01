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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
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18 июня
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Телефон - великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и т.д. и т.п., не отрываясь от уютного кресла/дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить?
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 18 июня 2018 | 23:06
Синоптики: во вторник будет пасмурно, дождливо и ветрено
Во вторник Латвию с запада пересечет новый атмосферный фронт, который принесет облачность, усиление ветра и кратковременные дожди, прогнозируют синоптики. Ночная температура составит +8..+14 градусов, местами на побережье - до +16 градусов, сообщает ЛЕТА.
Днем будет облачно, временами с прояснениями, во многих регионах ожидается небольшой кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветер усилится до 11-19 метров в секунду. Температура воздуха составит +17..+22 градуса, в Латгале - до +24 градусов.
В Риге во вторник возможен небольшой кратковременный дождь, скорость юго-западного ветра в порывах - до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +12..+14 градусов, днем не превысит +23 градусов.
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