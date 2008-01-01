Открыли футбольное поле на Эспланаде

Новости Спорт | 18 июня 2018 | 19:10

Настоящим праздником для воспитанников Футбольной школы Даугавпилса и их родителей стало открытие обновленного футбольного поля на Эспланаде. Здесь полностью заменили искусственное покрытие. Основание под него делалось силами самоуправления, а укладка газона и мягкой основы для него – было заботы Федерации Футбола Латвии.

Праздник начался со встречи юных футболистов с президентом Федерации Футбола Латвии Каспарсос Горшем. Непринужденная беседа состоялось прямо в зале Олимпийского центра, в ходе которой прославленный латвийский футболист делился жизненным опытом и своими пожеланиями с маленькими коллегами.

После встречи спортсмены, их тренеры и родители вышли на новое, отвечающее всем международным требованием футбольное поле. На официальной церемонии выступили представители Федерации, а также первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов. Своей радости от происходящего вице-мэр не скрывал.

Новый стадион как воздух нужен Даугавпилсской футбольной школе. Нагрузки на спортивные объекты теперь будут распределены более эффективно, что повысит качество тренировочного процесса.



Когда торжественная часть мероприятия закончилась спортсмены разошлись по станциям тропы, которую организаторы праздника назвали «С футболом в сердце», где показали своё мастерство в различных элементах этого захватывающего вида спорта. В родительском турнире, прошедшем тут же, победили родители воспитанников 2006 года рождения.

В будущем футбольное поле ещё ждёт модернизация. Вскоре здесь установят современное освещение и обустроят трибуны на тысячу мест. Правительством на эти цели выделено порядка 300 тысяч евро.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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