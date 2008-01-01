Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июня
Именины:
Албертс, Мадис / Игорь, Константин
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшинкой, а значит - гениального.
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1596 ()
|GBP
|0.8732 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.5401 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Зато нас по головке погладят! {198}
3. Открытие передвижной выставки плакатов и награждение участников детского конкурса рисунков в библиотеке
4. Вторник, 12 июня: дожди и грозы
5. Выборы в парламент-2018: Латгалия потеряла один мандат
6. По конкурсу "Сакральное наследие Латвии" финансирование получат 7 церквей
7. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
8. Госполиция Латвии показала новый дизайн патрульных автомобилей
9. В понедельник в Латвии возможна гроза
10. В Даугавпилсе впервые пройдет Международный фестиваль кукол
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 18 июня 2018 | 19:07
В Даугавпилсе впервые прошел Международный фестиваль кукол
С 15 по 17 июня 2018 года в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы и игрушки впервые пошел Международный фестиваль кукол. Более 4 500 человек посетило в эти дни выставки уникальных авторских кукол, изготовленных 25 мастерами международного уровня, и приняло участие в разнообразной развлекательной программе.
В первый день фестиваля с самого утра начали работу выставка кукол, полученных музеем в дар, а также экспресс-выставка фестиваля. На улице Музея проходили мастер-классы и творческие мастерские. В 17.00 началось торжественное открытие фестиваля и чествование художников-мастеров: каждый из них получил на память об участии в Даугавпилсском фестивале брошь в форме лилии – одного из символов нашего города. Так же были вручены специальные призы: приз Даугавпилсского дроболитейного завода – экскурсия по заводу и башне – был вручен литовской художнице Ольге Норвилиене и её кукле под названием «Барздук». Сердца представителей ресторана «Plaza» завоевали сразу две художницы: Галина Дмитрук из Белоруссии и её красавица «Дина», а так же Ольга Норвилиене (Литва) с «Ведуньей макрополей» и «Барздуком». Обе художницы получили подарочные карты на посещение ресторана «Plaza».
За торжественной частью последовал концерт в музейном дворике, зрителей которого ожидали элегантные и необычные номера в исполнении коллектива «Antre Dance Studio» под руководством Раситы Титковой и Елены Фатичевой, звонкие песни в исполнении маленьких воспитанников студии «Vālodzīte» (руководитель – Илона Знутиня), жизнерадостные танцы коллектива «Elegance» (руководитель – Екатерина Арефьева), замечательное выступление ребят из общества «Ligzda» (руководитель – Жанна Миненкова), а так же гитарная версия баллады «Love Me Tender» в исполнении Арманда Озуна.
В субботу праздник продолжился: гостей фестиваля ожидали творческие мастерские для детей и взрослых, программа аниматоров, осмотр выставок и голосование за самую интересную куклу, уголок фейс-арт, кукольная ярмарка и многое другое. Зрителей дневного концерта радовали песни в исполнении воспитанников студии «Vālodzīte» (руководитель – Илона Знутиня) и общества «Kadenca» (руководитель – Татьяна Басова), а так же изящное выступление школы гимнастики «Harmonia» (руководители – Ирина Казакевич и Ольга Шелгунова). В этот же день началось мастер-шоу художницы из Белоруссии Галины Дмитрук, в результате которого в течение двух дней на глазах зрителей была создана кукла «Павлина», которую в последствии подарили музею и разместили на выставке фестиваля.
17 июня, в завершающий день фестиваля, были подведены итоги и награждены авторы лучших творческих работ. На протяжении трех дней проходило голосование за самую интересную куклу экспресс-выставки. В напряженной борьбе, в которой приняли участие абсолютно все экспонаты, каждый из которых получил свои голоса и симпатии, лидерские позиции завоевали следующие работы: на почетном 4-м месте – Ольга Норвилиене (Литва) и её «Ведунья макрополей», 3-е место – Галина Дмитрук (Белоруссия) и кукла «Дина», на 2-м месте – «Ночной мотылек» даугавпилчанки Виолеты Озун, а самое большое количество голосов и приз зрительских симпатий завоевала композиция «Кофейная кантата» работы Виолеты Озун.
Были награждены так же маленькие и взрослые победители конкурса «Я рисую куклу», которые получили призы от Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы и игрушки, руководителей конкурса Дианы Ботиной и Татьяны Гришаевой, а так же от художницы Галины Дмитрук. А все участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут получить поощрительные призы от Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, посетив его в рабочее время и назвав имя и номер телефона, указанные на рисунке. Все работы, созданные во время конкурса, будут собраны на выставке «Я рисую куклу», посмотреть которую можно будет в музее до конца лета.
На церемонии закрытия фестиваля так же прозвучала очень хорошая новость: экспресс-выставка Международного фестиваля кукол, изначально запланированная на 3 дня, продлевается. Общим решением мастеров куклы остаются в Даугавпилсе и будут радовать жителей и гостей города все лето. Стоимость входного билета для взрослых – 2 евро, для школьников, студентов, инвалидов и пенсионеров – 1 евро, для детей до 7 лет вход бесплатный. До конца лета в рамках экспозициии искусства так же будет работать выставка дарения кукол.
До встречи в музее, где праздник кукол и искусства продолжается!
Музей благодарит за поддержку в организации фестиваля Даугавпилсскую городскую думу, SIA «Labiekārtošana D», Управление коммунального хозяйства, SIA «Ditton nams», Даугавпилсский дроболитейный завод и ресторан «Plaza».
Daugavpils.lv
Добавить комментарий