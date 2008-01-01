В Даугавпилсе впервые прошел Международный фестиваль кукол

Новости Культура | 18 июня 2018 | 19:07

С 15 по 17 июня 2018 года в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы и игрушки впервые пошел Международный фестиваль кукол. Более 4 500 человек посетило в эти дни выставки уникальных авторских кукол, изготовленных 25 мастерами международного уровня, и приняло участие в разнообразной развлекательной программе.

В первый день фестиваля с самого утра начали работу выставка кукол, полученных музеем в дар, а также экспресс-выставка фестиваля. На улице Музея проходили мастер-классы и творческие мастерские. В 17.00 началось торжественное открытие фестиваля и чествование художников-мастеров: каждый из них получил на память об участии в Даугавпилсском фестивале брошь в форме лилии – одного из символов нашего города. Так же были вручены специальные призы: приз Даугавпилсского дроболитейного завода – экскурсия по заводу и башне – был вручен литовской художнице Ольге Норвилиене и её кукле под названием «Барздук». Сердца представителей ресторана «Plaza» завоевали сразу две художницы: Галина Дмитрук из Белоруссии и её красавица «Дина», а так же Ольга Норвилиене (Литва) с «Ведуньей макрополей» и «Барздуком». Обе художницы получили подарочные карты на посещение ресторана «Plaza».

За торжественной частью последовал концерт в музейном дворике, зрителей которого ожидали элегантные и необычные номера в исполнении коллектива «Antre Dance Studio» под руководством Раситы Титковой и Елены Фатичевой, звонкие песни в исполнении маленьких воспитанников студии «Vālodzīte» (руководитель – Илона Знутиня), жизнерадостные танцы коллектива «Elegance» (руководитель – Екатерина Арефьева), замечательное выступление ребят из общества «Ligzda» (руководитель – Жанна Миненкова), а так же гитарная версия баллады «Love Me Tender» в исполнении Арманда Озуна.

В субботу праздник продолжился: гостей фестиваля ожидали творческие мастерские для детей и взрослых, программа аниматоров, осмотр выставок и голосование за самую интересную куклу, уголок фейс-арт, кукольная ярмарка и многое другое. Зрителей дневного концерта радовали песни в исполнении воспитанников студии «Vālodzīte» (руководитель – Илона Знутиня) и общества «Kadenca» (руководитель – Татьяна Басова), а так же изящное выступление школы гимнастики «Harmonia» (руководители – Ирина Казакевич и Ольга Шелгунова). В этот же день началось мастер-шоу художницы из Белоруссии Галины Дмитрук, в результате которого в течение двух дней на глазах зрителей была создана кукла «Павлина», которую в последствии подарили музею и разместили на выставке фестиваля.

17 июня, в завершающий день фестиваля, были подведены итоги и награждены авторы лучших творческих работ. На протяжении трех дней проходило голосование за самую интересную куклу экспресс-выставки. В напряженной борьбе, в которой приняли участие абсолютно все экспонаты, каждый из которых получил свои голоса и симпатии, лидерские позиции завоевали следующие работы: на почетном 4-м месте – Ольга Норвилиене (Литва) и её «Ведунья макрополей», 3-е место – Галина Дмитрук (Белоруссия) и кукла «Дина», на 2-м месте – «Ночной мотылек» даугавпилчанки Виолеты Озун, а самое большое количество голосов и приз зрительских симпатий завоевала композиция «Кофейная кантата» работы Виолеты Озун.

Были награждены так же маленькие и взрослые победители конкурса «Я рисую куклу», которые получили призы от Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы и игрушки, руководителей конкурса Дианы Ботиной и Татьяны Гришаевой, а так же от художницы Галины Дмитрук. А все участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут получить поощрительные призы от Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, посетив его в рабочее время и назвав имя и номер телефона, указанные на рисунке. Все работы, созданные во время конкурса, будут собраны на выставке «Я рисую куклу», посмотреть которую можно будет в музее до конца лета.

На церемонии закрытия фестиваля так же прозвучала очень хорошая новость: экспресс-выставка Международного фестиваля кукол, изначально запланированная на 3 дня, продлевается. Общим решением мастеров куклы остаются в Даугавпилсе и будут радовать жителей и гостей города все лето. Стоимость входного билета для взрослых – 2 евро, для школьников, студентов, инвалидов и пенсионеров – 1 евро, для детей до 7 лет вход бесплатный. До конца лета в рамках экспозициии искусства так же будет работать выставка дарения кукол.

До встречи в музее, где праздник кукол и искусства продолжается!

Музей благодарит за поддержку в организации фестиваля Даугавпилсскую городскую думу, SIA «Labiekārtošana D», Управление коммунального хозяйства, SIA «Ditton nams», Даугавпилсский дроболитейный завод и ресторан «Plaza».

Daugavpils

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