Понедельник, 18 июня: жарко и местами дожди

Новости Латвия | 18 июня 2018 | 19:04

В понедельник в Латвии, начиная с запада, усилится облачность и местами возможны кратковременные дожди, на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов.

Днем будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Слабый до умеренного западный ветер. Максимальная температура воздуха — от +18..+21 градуса в западной части Курземе и на севере Курземского морского побережья до +26..+28 градусов в восточных районах Латвии.

В Риге днем будет облачно, дождь маловероятен. Слабый до умеренного ветер сменит направление на западное и северное, температура воздуха около +25 градусов.

LSM



LSM