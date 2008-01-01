“Купалинка” поздравила с юбилеем культурную столицу Беларуси-2018

Новости Культура | 18 июня 2018 | 09:15

ЦБК ЦБК

9-10 июня 2018 года, в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Даугавпилсским Центром белорусской культуры (ЦБК) и открытым акционерным обществом “Нафтан” (г.Новополоцк, Беларусь), ансамбль белорусской народной песни “Купалинка” принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию города Новополоцка – культурной столицы Беларуси 2018 года.

Новополоцк – город в Витебской области Белоруссии, расположенный на левом берегу Западной Двины, к западу от древнего Полоцка, с численностью населения около 102 тысяч человек. Это крупнейший промышленный и научный центр Витебской области, центр белорусской нефтехимии. Новополоцк гордится тем, что является площадкой для проведения множества конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней. Новополоцк - один из самых молодых городов Беларуси, средний возраст населения которого составляет около 40 лет, первым в Беларуси получил статус «Города, дружественного детям». О единстве всех сфер народного хозяйства с культурным потенциалом города-юбиляра свидетельствует тот факт, что Новополоцк объявлен в Беларуси культурной столицей 2018 года.

Вот в такой замечательный белорусский город в субботу, 9 июня, ранним солнечным утром, и отправилась творческая делегация Даугавпилса. И уже с первых минут своего двухдневного пребывания в этом славном месте мы попали в атмосферу истинного белорусского гостеприимства, хлебосольства, радушия, любви и заботы.

Калейдоскоп самых разнообразных мероприятий: яркое шествие трудовых коллективов, праздничные концерты по всему городу, площадки с уличными театрами, город мастеров, мастер-классы, концерт популярной белорусской исполнительницы Жанет и легендарного ансамбля «Сябры», красочный фейерверк, экскурсия (на второй день) по древнему Полоцку, знакомство с его богатейшей историей, посещение Спасо-Ефросиниевского монастыря и многое другое полностью погрузили нас в незабываемую атмосферу юбилейного праздника г.Новополоцка.

Начался праздник с красочного шествия многочисленных трудовых коллективов этого промышленно развитого города. Ярко украшенная колонна с участием руководства и гостей города, организаций и учреждений, а также специальной техники прошлась по центральной улице города – Молодежной (протяженность которой, кстати, составляет около 15 км) и выстроилась на центральной площади Строителей. В торжественном открытии праздника, посвященного 60-летию Новополоцка, приняли участие министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь, глава Администрации президента Республики Беларусь Наталья Кочанова, мэр Новополоцка Дмитрий Демидов, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и другие высокие лица и общественные деятели.

После выступления официальных лиц и награждения заслуженных горожан Новополоцка прозвучал гимн города и состоялся праздничный концерт звезд белорусской эстрады и заслуженных любительских коллективов Беларуси. Фольклорный ансамбль «Купалинка» (художественный руководитель Вечеслав Петров) привез в подарок музыкальную программу «Беларуси – с любовью!». И это не просто слова… Это состояние души всех участников ансамбля, которые подарили Новополоцку и своей родной Беларуси как лирические, так и шуточные белорусские, латышские и латгальские народные песни, наполненные теплотой их сердец. Ведь этот год в Беларуси – год малой родины, которая неизменно живет в нашей памяти и сердцах, не давая забыть свои родные корни, тот уголок земли, откуда мы родом. Об этом сказала в своем поздравительном приветствии горожанам и гостям города методист ЦБК Мария Пометько, пожелав добра и процветания их славному городу. Тема трогательной любви к родному краю прозвучала также в выступлении участника творческой делегации - даугавпилсского поэта Евгения Голубева, который в рамках нашей программы прочитал несколько своих стихотворений.

Центр белорусской культуры и ансамбль «Купалинка» выражают самую искреннюю благодарность и признательность за организацию поездки и великолепный прием руководству ОАО «Нафтан», директору Дворца культуры «Нафтан» Елене Выхованец, заведующей производственно-массовым отделом Елене Щепинской, руководителю заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцового вокально-хореографического ансамбля «Комарики» Светлане Богослав, культурному организатору ДК ОАО «Нафтан» Людмиле Древницкой и другим сопровождающим лицам, которые сделали нашу поездку необыкновенно насыщенной, продуктивной и незабываемой.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что все, что мы делаем по обе стороны границы, подчинено одному – укрепить дружественные и партнерские отношения между двумя соседними странами, сохранить и популяризировать богатые традиции и обычаи своего народа, любить и гордиться своей малой родиной.

До новых встреч, Беларусь!



Центр белорусской культуры