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17 июня
День оккупации Латвийской Республики
Именины:
Артис, Артурс / Мария, Марфа
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Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
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Новости Латвия | 17 июня 2018 | 23:59
В понедельник в восточной части Латвии будет жарко, местами возможны дожди
В понедельник в Латвии, начиная с запада, усилится облачность и местами возможны кратковременные дожди, на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
В Курземе облачность и небольшой кратковременный дождь ожидаются уже в ночь на понедельник. На всей территории страны будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +9..+16 градусов.
Днем - переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Слабый до умеренного западный ветер. Максимальная температура воздуха - от +18..+21 градуса в западной части Курземе и на севере Курземского морского побережья до +26..+28 градусов в восточных районах Латвии.
В Риге ночь будет ясной, слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +16 градусов, в пригородах - до +11..+15 градусов, местами образуется туман. Днем будет облачно, дождь маловероятен. Слабый до умеренного ветер сменит направление на западное и северное, температура воздуха - около +25 градусов.
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