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Новости Общество | 17 июня 2018 | 23:56

Ушли в мир иной...

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С 6 по 12 июня 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Afanasjevs Igors (10.07.1962 - 11.06.2018)
Andrejeva Hionija (05.02.1926 - 07.06.2018)
Artemjevs Ņikita (18.08.1930 - 08.06.2018)
Buza Arnolds (14.03.1952 - 07.06.2018)
Jevdokimovs Nikolajs (18.07.1959 - 07.06.2018)
Kalvišs Leontijs (24.05.1934 - 10.06.2018)
Komarova Irina (16.07.1940 - 09.06.2018)
Kūliņš Osvalds (18.08.1952 - 06.06.2018)
Leonova Olda (23.07.1928 - 09.06.2018)
Mikucka Svetlana (06.07.1968 - 11.06.2018)
Ņečajeva Vanda (01.08.1942 - 07.06.2018)
Plotka Albīna (12.05.1935 - 07.06.2018)
Pļehanovs Vladimirs (07.09.1943 - 11.06.2018)
Salaka Lidija (14.08.1939 - 12.06.2018)
Šalkovska Tatjana (20.02.1933 - 10.06.2018)
Usačeva Regīna (06.04.1944 - 12.06.2018)
Zavirina Miropija (01.01.1928 - 12.06.2018)
Zolotova Nadežda (07.03.1922 - 09.06.2018).
 

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