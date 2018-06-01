Ушли в мир иной...

Водолей

21 января

- 18 февраля

Сегодня вы будете просто-таки гигантской флюктуацией. Вокруг вас будут происходить самые невероятные события. Выходя из дома, стоит захватить видеокамеру, если таковая имеется в наличии - не пожалеете.