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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 июня
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 17 июня 2018 | 13:55
Латгальская партия рассматривает возможность самостоятельного участия в выборах в Сейм
Латгальская партия рассматривает возможность самостоятельного участия в выборах в Сейм, сообщил сопредседатель партии, депутат Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, сообщает ЛЕТА.
Он считает, что, если стартовать вместе с "Единством", кто-то из представителей Латгальской партии пройдет в Сейм, однако, судя по нынешним рейтингам, "Единство" получит мало мандатов, количество министров тоже будет маленьким, и представлять интересы Латгале будет некому.
Окончательное решение Латгальская партия примет на съезде.
Ранее в качестве альтернативы рассматривалось также заключение договора с Латвийским объединением регионов.
В качестве потенциальных претендентов в кандидаты на выборы в Сейм от Латгальской партии упоминались депутат Сейма Алдис Адамович, депутат Лудзенской думы Алина Генделе, депутат Даугавпилсской думы Янина Курсите, руководитель центра социальных услуг "Dagda" Андрис Бадунс.
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