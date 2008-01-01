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Новости Латвия | 17 июня 2018 | 13:55
Инфляция в Латвии была выше, чем средняя по ЕС
В мае инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat, сообщает ЛЕТА.
Годовая инфляция в Латвии в мае составила 2,4%. Выше она была в Румынии (4,6%), Эстонии (3,1%), Венгрии и Литве (2,9%), а также в Словакии (2,7%).
Такая же годовая инфляция, как в Латвии, в мае была в Великобритании.
Меньше всего прирост годовой инфляции в мае был в Ирландии (0,7%), Греции (0,8%), Дании, Италии, Кипре и Финляндии (1%), а также в Польше (1,2%).
В целом по ЕС годовая инфляция в мае составила 2%, в еврозоне потребительские цены по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года выросли на 1,9%.
По сравнению с апрелем рост цен в ЕС и еврозоне составил 0,5%.
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