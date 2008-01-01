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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 июня
День оккупации Латвийской Республики
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 июня 2018 | 13:54
Модель из Даугавпилса вошла в топ-100 самых сексуальных женщин мира
В список самых сексуальных женщин планеты, опубликованный на этой неделе журналом Maxim, вошла латвийская модель, уроженка Даугавпилса Лана Закоцела.
Возглавляет рейтинг, как сообщалось ранее, британская модель Кейт Аптон. Остальные 99 участниц списка не занимают каких либо мест, каждая, по мнению редакции издания, прекрасна по-своему.
Помимо Ланы в топ-100 вошли Марго Робби, Галь Гадот, Селена Гомес, Джиджи Хадид и другие звезды шоу-бизнеса.
Напомни, в прошлом году Закоцела также была включена в список журнала, также она была девушкой с обложки одного из номеров Maxim.
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