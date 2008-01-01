Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 июня
Именины:
Юстина, Юта / Денис, Дмитрий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой, например).
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1596 ()
|GBP
|0.8732 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.5401 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Зато нас по головке погладят! {197}
3. Открытие передвижной выставки плакатов и награждение участников детского конкурса рисунков в библиотеке
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Вторник, 12 июня: дожди и грозы
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
7. Аэропорт ждет частных инвестиций
8. Выборы в парламент-2018: Латгалия потеряла один мандат
9. По конкурсу "Сакральное наследие Латвии" финансирование получат 7 церквей
10. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 июня 2018 | 00:32
Синоптики: в воскресенье воздух прогреется до +27 градусов
В воскресенье в Латвии облачность уменьшится, температура воздуха будет чуть выше, чем в субботу, прогнозируют синоптики. Ночью местами возможен туман. Днем будет в основном солнечно, облачность сохранится в восточном приграничье. Осадков не ожидается, ветер будет слабый.
Температура воздуха ночью - от +7 до +15 градусов, днем - от +23 до +27 градусов, местами на морском побережье - около +20 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха ночью понизится до +15 градусов, днем потеплеет до +27 градусов. Ночью в пригородах и днем возле моря будет немного прохладнее.
Добавить комментарий