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Новости Латвия | 17 июня 2018 | 00:32

Синоптики: в воскресенье воздух прогреется до +27 градусов

Пресс-фото

В воскресенье в Латвии облачность уменьшится, температура воздуха будет чуть выше, чем в субботу, прогнозируют синоптики. Ночью местами возможен туман. Днем будет в основном солнечно, облачность сохранится в восточном приграничье. Осадков не ожидается, ветер будет слабый.

Температура воздуха ночью - от +7 до +15 градусов, днем - от +23 до +27 градусов, местами на морском побережье - около +20 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха ночью понизится до +15 градусов, днем потеплеет до +27 градусов. Ночью в пригородах и днем возле моря будет немного прохладнее.

Delfi

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