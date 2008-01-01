В Резекне древний скелет остановил ремонт улицы

Новости Общество | 16 июня 2018 | 16:55

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Реконструкция стометрового участка улицы Латгалес в Резекне остановлена: на участке рядом с Собором Святейшего Сердца Иисуса найдены фрагменты костей и частично вскрыто захоронение, сообщает Латгальская студия Latvijas radio. Для возобновления работ необходим надзор археологов. Их прибытие ожидается в понедельник.

«Фрагменты человеческих костей мы отрыли на глубине примерно 1,5-2 метра, когда работали над инженерными коммуникациями», — рассказал руководитель проекта реконструкции Имант Мекша.

Работы на улице Латгалес, одной из старейших в городе, начались еще в ноября. В начале мая близ собора были обнаружены первые фрагменты костей. Эта находка реконструкцию не остановила, но, когда чуть позже строители наткнулись еще и на захоронение, работа встала.

«Напротив собора во вскрытом слое земли частично вскрылось и захоронение.

Виден череп, немного — кости рук, деревянные волокна, возможно, остатки гроба.

Тут уж работы были остановлены, поскольку этот участок находится рядом с археологическим памятником местного значения — средневековым кладбищем, которого датируется XIV-XVIII веками», — пояснила Латгальской студии Эвита Принцова, старший специалист Латгальского регионального отделения Государственной инспекции по охране памятников культуры.

Дальнейшие работы пойдут под надзором археолога и фиксацией найденных культурно-исторических артефактов. Известно, с понедельника надзором займутся специалисты компании Arheoloģiskā izpēte.

«Первым делом предстоит зафиксировать вскрытое захоронение, а затем, в присутствии наших археологов, начнутся остальные земляные работы. Строители будут выполнять существующий технический проект, а мы, археологи, будем наблюдать на месте. Если вскроется еще захоронение, мы должны будет его задокументировать и зафиксировать», — добавил археолог Оскар Ушпелис. Уже найденное захоронение — вероятнее всего, христианское, поскольку останки обращены к востоку, пояснил он. Больше пока добавить ничего нельзя: необходимо изучение.

Напротив собора в Средние века находилось кладбище, некогда стояла и деревянная церковь. Сейчас на этом месте расположена рыночная площадь. Найденная могила может свидетельствовать о том, что кладбище было гораздо больше, чем было принято считать до сих пор, предположила Принцова.

Место, где было найдено захоронение, огорожено. Работа была прервана на месяц. Все это время строители трудились на других участках улицы.

«С точки зрения строительства, разумеется, всякие изменения требуют дополнительного внимания, требуют дополнительного пересмотра организации труда. Но

улица достаточно длинная и достаточно сложная.

Мы перепланировали так, чтобы люди, не работающие здесь, были заняты на других отрезках», — пояснил руководитель проекта Имант Мекша.

Пока предполагается, что археологический надзор продлится 5 дней. Однако ход дальнейших работ зависит и от того, будут ли еще археологические находки.

LSM