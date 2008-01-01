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Новости Общество | 16 июня 2018 | 16:43
Жители Лудзы будут летом мыться в банях при бассейне
В приграничной Лудзе на три летних месяца самоуправление горожанам отключает централизованную подачу горячей воды. Нет в городе и бани. Населению предлагается платная услуга — посещение душа в местном медицинском центре, а уже в июле запланировано начало строительства городского бассейна при Лудзенской городской гимназии — бассейн частично поможет решить и вопрос отсутствия бани в городе, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
К отключению горячей воды на все лето в городе уже привыкли. Оно хоть и вызывает возмущение, но каждый сам решает проблему как может: то ли в квартире устанавливать бойлер и платить за использованную электроэнергию, то ли греть воду на газе ; или же напрашиваться мыться к знакомым, у которых есть такая роскошь, как своя баня.
Самоуправление, проведя опрос жителей, выяснило, что хоть часть лудзенцев и выступают за то, чтобы в городе летом была горячая вода, в реальности 80% опрошенных горожан к этому не готовы по той простой причине, что с окончанием отопительного сезона подготовка горячей воды становится дорогим процессом, и люди не хотят, а порой и не могут платить больше.
Как выход из сложившейся ситуации самоуправление предлагает лудзенцам в определенные дни использовать услуги душа в Лудзенском медицинском центре, но горожане эту возможность используют неохотно. А самоуправление по-прежнему получает жалобы и просьбы построить в городе общественную баню.
Мэр города Едгар Мекш уверен, что это нецелесообразно: «Да, поднимался вопрос и с городской баней — но для такого небольшого провинциального города, численность населения в котором постоянно уменьшается, да и за эти годы многие жители уже решили проблему с баней в частном порядке — это нецелесообразно».
Возможно, проблему отсутствия бани и горячей воды летом в городе решит строительство плавательного бассейна при Лудзенской городской гимназии.
«Там будут предусмотрены и бани — как паровая баня, так и сауна. Поэтому за определенную плату люди смогут использовать эту услугу».
Лудзенская краевая дума, руководствуясь опытом строительства и содержания бассейнов соседними самоуправлениями, пришло к выводу, что в год только на содержание бассейна потребуется 200 тысяч евро. Половину суммы местное самоуправление планирует получить за счет платы за посещение бассейна и бань.
«Я не скажу, какая эта цена может быть, но я думаю, что мы сможем сделать какую-то систему льгот людям, которые имеют статус или малоимущего, или какой другой категории, но я не думаю, что эта цена будет высокой.
Сейчас идут к концу работы по проектированию бассейна. Недавно была собрана рабочая группа с представителями фирмы Arčers — стройфирмы, которая проводит работы по проектированию бассейна. Какие-то детали надо поправить, и, надеюсь, в июле мы уже сможем начать строительство бассейна».
Строительство здания бассейна площадью 1500 кв. м планируется начать в июле этого года и завершить в феврале 2019-го. Строительство бассейна с двумя банями в Лудзе обойдется в 2,3 миллиона евро, из которых большая часть — деньги самоуправления.
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