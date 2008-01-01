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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 июня

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Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.

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Новости Латвия | 15 июня 2018 | 07:53

Пятница, 15 июня: жарко и сухо

В ближайшие сутки погоду в Латвии определит область повышенного давления, антициклонический гребень.

Днем облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха — +21…+26 градусов, на морском побережье прохладней, +19…+21 градусов.

В Риге малооблачно, воздух прогреется до +24...+26 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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