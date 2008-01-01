Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 июня
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Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 15 июня 2018 | 07:53
Пятница, 15 июня: жарко и сухо
В ближайшие сутки погоду в Латвии определит область повышенного давления, антициклонический гребень.
Днем облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха — +21…+26 градусов, на морском побережье прохладней, +19…+21 градусов.
В Риге малооблачно, воздух прогреется до +24...+26 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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