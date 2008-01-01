Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 июня
День памяти жертв коммунистического террора (ЛР)
Именины:
Сайва, Сайвис, Сантис, Сентис, Тия / Валериан, Денис
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Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 июня 2018 | 19:36
Умер режиссер Станислав Говорухин
Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».
Депутаты Госдумы РФ почтили память Говорухина, возглавлявшего комитет по культуре, минутой молчания.
Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».
Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении. С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы РФ по культуре.
TVNet.lv
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