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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 июня

День памяти жертв коммунистического террора (ЛР)

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Сайва, Сайвис, Сантис, Сентис, Тия / Валериан, Денис

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Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.

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Новости Латвия | 14 июня 2018 | 19:36

Умер режиссер Станислав Говорухин

Умер режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 «в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни».

Депутаты Госдумы РФ почтили память Говорухина, возглавлявшего комитет по культуре, минутой молчания.

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».

Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении. С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы РФ по культуре.

TVNet.lv

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