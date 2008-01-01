В Москве прошла церемония открытия ЧМ с участием Путина, Робби Уильямса и Роналдо

Новости В мире | 14 июня 2018 | 19:30

В Москве на стадионе "Лужники" за полчаса до матча сборных России и Саудовской Аравии прошла красочная церемония открытия чемпионата мира-2018 по футболу. А непосредственно перед игрой с краткой приветственной речью с трибуны выступил президент РФ Владимир Путин.

Перед матчем открытия публику разогревали три суперзвезды — певец Робби Уильямс, российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

"Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта", — приводит слова Робби Уильямс официальный сайт ФИФА.

Церемония открытия ЧМ-2018 заметно отличалась по формату от того, как начинались предыдущие чемпионаты мира. На этот раз шоу было построено в основном на музыкальных номерах, а сама церемония была максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия.

Во время красочной церемонии любители футбола могли не только посмотреть, как организаторы раскрывают футбольную тему посредством шоу, но и поближе познакомиться со страной-хозяйкой, в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной.

"Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника", — призналась солистка Венской государственной оперы, отметив, что образ, в котором она предстала на церемонии перед всем миром, ассоциируется с воплощением и исполнением мечты.

Уильямс и Гарифуллина находились в центре потрясающих декораций, символизирующих все многообразие разных стран, откуда приехали гости на чемпионат мира. Потом на сцене появился легенда футбола бразилец Роналдо за руку с мальчиком. Бразилец предоставил юному дарованию возможность ударить по мячу, а затем удар нанес и символ чемпионата мира волк Забивака.

"Пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище", — уверен Роналдо.

Бразилец не сомневается, что матч открытия подарит болельщиком много незабываемых эмоций и впечатлений. "Матч открытия чемпионата мира всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года — неважно, игрок ты или болельщик — наконец наступило", — сказал двукратный чемпион мира Роналдо.

Концепцию церемонии открытия разрабатывал известный продюсер Феликс Михайлов — постановщик шоу предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, жеребьевки Кубка Конфедераций-2017 в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге и шоу финальной жеребьевки ЧМ-2018 в Москве.

Потом с трибуны "Лужников" к зрителям обратился президент России. "Приветствую всех гостей легендарного стадиона "Лужники" и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году!", — заявил Владимир Путин.

"Мы ответственно готовились к проведению этого грандиозного мероприятия и сделали все, чтобы вы погрузились в великолепную атмосферу. Надеюсь, вы познакомитесь с открытой, радушной, гостеприимной Россией и найдете здесь новых друзей. Любовь к футболу объединяет нас в одну команду! Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!", — отметил он.

Потом президент ФИФА Джанни Инфантино кратко поприветствовал болельщиков чемпионата мира по-русски и по-арабски. "Футбол завоюет Россию, а потом — и весь мир! Спасибо, Москва, спасибо, Россия!", — заверил Инфантино по- русски.

Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Саранске.

Delfi.lv