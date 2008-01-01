Для сохранения сакрального наследия ещё доступно финансирование Думы

Новости Общество | 14 июня 2018 | 19:22

Даугавпилсская городская дума выделила финансирование на сохранение сакрального наследия шести религиозным общинам. Реализация этой программы позволит в аутентичном виде сохранить культовые здания для будущих поколений.

Претендавать на финансирование, а максимальная его сумма составила 5 тысяч евро, могут здания, имеющие статус охраняемого памятника культуры местного значения.

Одно из сооружений – Католический храм Святого Петра в веригах в центре города, построенный в середине 19 века. В этом году храму исполняется 170 лет. Все заметили, что колоннада у храма нуждается в ремонте.

Католический храм непорочного зачатия Девы Марии, что на церковной горке появился в городе в 1905 году. Его община нуждается в современной акустической системе, ведь здесь проходят концерты духовной музыки. Костёл на Гриве – единственное место в Латвии, где сохранились витражи, изготовленные в мастерской Св. Лукаса в Варшаве. Его община просила срфинансирование Думы на установку системы отопления.

Кафедральный православный собор Святых мученников Бориса и Глеба уже 113 лет собирает под своими сводами прихожан. Это один из красивейших православных храмов в Латвии. Благодаря своим позолоченным куполам храм является архитектурной доминантой всей церковной горки. Финансовые средства, выделенные Думой, будут использованы на ремонт фасада башень культового сооружения.

Гривская православная церковь Святого Николая, освященная в 1924 году и имеющая на своём фасаде элементы резьбы по дереву потратит выделенные средства на ремонт куполов и фундамента.

Синагоге «Кадиш», единственной сохранившейся в Даугавпилсе, - 168 лет. Полная реновация прошла здесь в 2005 году, однако о системе отопления тогда не подумали. Финансирование Думы необходимо, чтобы построить новую печь, к сожалению, аутентичную сохранить не удалось. Заявки на софинансирование можно религиозные общины могут подавать еще до 30 июня. Претендентам необходимо заполнить заявку, которую можно найти на домашней странице Даугавпилсской Думы www.daugavpils.lv Дополнительную информацию можно получить по телефону 65404341. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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