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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 июня

День памяти жертв коммунистического террора (ЛР)

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Сайва, Сайвис, Сантис, Сентис, Тия / Валериан, Денис

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Сегодня для обретения душевного комфорта вам нужно будет что-то вроде скандала. Без этого может показаться просто скучно. Постарайтесь все же не претворять в жизнь свои желания.

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Новости Общество | 14 июня 2018 | 19:20

Жители многоквартирных домов начали расширять автостоянки во дворах

Жители многоквартирных домов уже давно сталкиваются с ситуацией, когда во дворе ни машину припарковать, ни пройти среди автомобилей, поставленных хаотично.

Отметим, что обустройство автостоянок и их расширение в руках самих обитателей многоквартирных домов. И в последнее время наблюдается позитивная тенденция: ПЖКХ стало получать заявления жителей Центра и Нового строения с просьбой начать процесс реновации и расширения стоянок. Положительную тенденцию подкрепляет программа софинансирования таких работ Даугавпилсским самоуправлением.

Дума 100% финансирует разработку технической документации, а также 70% строительных работ при условии, что их стоимость не превышает 10 тысяч евро. Это записано в Обязывающих правилах городской думы № 10. Для запуска процесса необходимо провести общее собрание жильцов.
За примером, как можно все обустроить, далеко не пойдём: двор на Виенибас, 38. Здесь не только построили стоянку, но и ещё знаки поставили, ограничивающие стоянку нежданных гостей.
Все вопросы о создании и переоборудовании автостоянок во дворе многоквартирных домов можно решить в Предприятии жилищно-коммунального хозяйства по Лиепаяс, 21. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы. 

Daugavpils.lv

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