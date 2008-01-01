Жители многоквартирных домов начали расширять автостоянки во дворах

Новости Общество | 14 июня 2018 | 19:20

Жители многоквартирных домов уже давно сталкиваются с ситуацией, когда во дворе ни машину припарковать, ни пройти среди автомобилей, поставленных хаотично.

Отметим, что обустройство автостоянок и их расширение в руках самих обитателей многоквартирных домов. И в последнее время наблюдается позитивная тенденция: ПЖКХ стало получать заявления жителей Центра и Нового строения с просьбой начать процесс реновации и расширения стоянок. Положительную тенденцию подкрепляет программа софинансирования таких работ Даугавпилсским самоуправлением.

Дума 100% финансирует разработку технической документации, а также 70% строительных работ при условии, что их стоимость не превышает 10 тысяч евро. Это записано в Обязывающих правилах городской думы № 10. Для запуска процесса необходимо провести общее собрание жильцов.

За примером, как можно все обустроить, далеко не пойдём: двор на Виенибас, 38. Здесь не только построили стоянку, но и ещё знаки поставили, ограничивающие стоянку нежданных гостей.

Все вопросы о создании и переоборудовании автостоянок во дворе многоквартирных домов можно решить в Предприятии жилищно-коммунального хозяйства по Лиепаяс, 21. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

Daugavpils.lv