Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 июня

День памяти жертв коммунистического террора (ЛР)

Именины:
Сайва, Сайвис, Сантис, Сентис, Тия / Валериан, Денис

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
21 .. 23 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
1 .. 3 м/с
четверг
Ночь
15 .. 17 C
Утро
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Тартюфы наших дней

Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}

2. Зато нас по головке погладят! {195}

3. Ушли в мир иной...

4. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

5. Открытие передвижной выставки плакатов и награждение участников детского конкурса рисунков в библиотеке

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Аэропорт ждет частных инвестиций

8. Праздник города начался в микрорайонах

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

10. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {167}

 

Новости Латвия | 14 июня 2018 | 09:03

Четверг, 14 июня: тепло и местами облачно

Пресс-фото

Сегодня днем ожидается солнечная погода, облачность наблюдается в Латгалии — там в первой половине дня даже возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +21…+25 градусов, на побережье +17…+21.

В Риге солнечно и без осадков. Воздух днем прогреется до +23...+25 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM 

Добавить комментарий

 