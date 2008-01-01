Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 июня
День памяти жертв коммунистического террора (ЛР)
Именины:
Сайва, Сайвис, Сантис, Сентис, Тия / Валериан, Денис
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Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 июня 2018 | 09:03
Четверг, 14 июня: тепло и местами облачно
Сегодня днем ожидается солнечная погода, облачность наблюдается в Латгалии — там в первой половине дня даже возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.
Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +21…+25 градусов, на побережье +17…+21.
В Риге солнечно и без осадков. Воздух днем прогреется до +23...+25 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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