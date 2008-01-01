Четверг, 14 июня: тепло и местами облачно

Новости Латвия | 14 июня 2018 | 09:03

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня днем ожидается солнечная погода, облачность наблюдается в Латгалии — там в первой половине дня даже возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер слабый. Максимальная температура воздуха +21…+25 градусов, на побережье +17…+21.

В Риге солнечно и без осадков. Воздух днем прогреется до +23...+25 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM