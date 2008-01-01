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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

13 июня

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Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.

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Новости Латвия | 13 июня 2018 | 22:28

Среда, 13 июня: тепло и снова без осадков

Сегодня атмосферное давление немного вырастет, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер слабый.

Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов, на морском побережье +16…+21.

В Риге небольшая облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM

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