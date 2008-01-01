Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 июня
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Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 июня 2018 | 22:28
Среда, 13 июня: тепло и снова без осадков
Сегодня атмосферное давление немного вырастет, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер слабый.
Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов, на морском побережье +16…+21.
В Риге небольшая облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.
LSM
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