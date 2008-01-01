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Новости Латвия | 12 июня 2018 | 20:22
За три дня до выборов в Сейм свой голос можно будет сдать на хранение
За три дня до предстоящих 6 октября выборов Сейма граждане смогут передать свой голос на хранение на 58 избирательных участках в 37 самоуправлениях, сообщила агентству ЛETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
Сделать это можно будет 3, 4 и 5 октября в течение нескольких часов в день.
Согласно закону о выборах Сейма, избирательные участки, где можно сдать свой голос на хранение, должны быть размещены в самоуправлениях с по меньшей мере 7500 избирателями. В самоуправлениях, где избирателей больше 20 тысяч, эти участки должны быть размещены с таким расчетом, чтобы на 20 тысяч избирателей приходился один участок.
По сведениям регистра избирателей о числе избирателей в самоуправлениях за четыре месяца до парламентских выборов, на выборах Сейма 13-го созыва по одному участку, где можно будет сдать голос на хранение, должно быть размещено в 34 самоуправлениях, два — в Даугавпилсе и Лиепае, 20 — в Риге.
Назвать эти участки избирательные комиссии самоуправлений должны не позднее 6 августа 2018 года.
На выборах Сейма 12-го созыва в 2014 году избиратели могли передать голос на хранение на 61 избирательном участке в 39 самоуправлениях, и этой возможностью воспользовались 30 342 или 1,95% избирателей.
Delfi.lv
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