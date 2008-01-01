Сейм в окончательном чтении рассмотрит запрет нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки

Новости Латвия | 12 июня 2018 | 20:17

Комиссия Сейма по социальным делам и труду передала на рассмотрение в парламенте в третьем чтении поправки к закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, запрещающие нерожавшим женщинам жертвовать яйцеклетки.

Комиссия еще 28 февраля решила направить этот законопроект на рассмотрение в окончательном чтении на пленарном заседании Сейма 15 марта, но затем решила продолжить его обсуждение.

Ранее комиссия уже несколько раз обсуждала этот вопрос и внесла в законопроект ряд редакционных уточнений. Сейм несколько раз исключал этот законопроект из повестки работы заседаний и продлил срок подачи предложений к нему.

Против принятия этих поправок у здания Сейма было проведено несколько акций протеста.

Delfi.lv