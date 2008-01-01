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Новости Латвия | 12 июня 2018 | 20:05
В пожаре на Адажском полигоне выгорело 770 га
В результате пожара, который начался в воскресенье на Адажском полигоне, выгорело 770 га территории, и работы по тушению пожара продолжаются, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.
Пока не рассчитано, какую часть выгоревшей территории составляет лес, неизвестен и объем ущерба.
Во вторник огонь уже не распространялся за пределы территории локализации, но количество задействованных в тушении людей не уменьшилось. По словам Яункикиса, до наступления темноты пожар еще не будет потушен.
Как сообщалось, пожар на полигоне в Адажи начался около полудня в воскресенье. Хотя его удалось успешно локализовать, в понедельник во второй половине дня из-за сильного ветра огню удалось вырваться с локализованной территории.
В ликвидации пожара участвовали представители ГСЛ, пожарные, военные и добровольцы.
Delfi.lv
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