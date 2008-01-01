Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
12 июня
Именины:
Ия, Ленора, Нора / Яков
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.179 ()
|GBP
|0.8818 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.7903 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Зато нас по головке погладят! {195}
3. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
6. Аэропорт ждет частных инвестиций
7. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
8. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
9. Затмения Солнца и Луны {2}
10. Собирают подписи депутатов за отставку министра юстиции Расначса
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 июня 2018 | 20:00
В библиотеке расскажут о профилактике и лечении онкологических заболеваний
20 июня в 15:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж) пройдет встреча с врачом по управлению здравоохранением Интой Вайводе на тему «Скажи раку – НЕТ!».
Все желающие приглашаются принять участие в интерактивной лекции – дискуссии об онкологических заболеваниях и их профилактике. Врач ответит на вопросы и проведет экспресс-консультации для мужчин и женщин. Данная встреча пройдет в рамках проекта Европейского Союза «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении», который осуществляет Даугавпилсская городская дума.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественные опухоли или рак является второй по распространенности причиной смертности во всем мире. Исследования показали, что 30-50% случаев смерти, вызванных онкологическими заболеваниями, можно было бы предотвратить путем внесения определенных изменений в образе жизни – бросить курить, снизить потребление алкогольных напитков, поддерживать нормальный вес, вести активный образ жизни и т.д. Ключевым фактором также является своевременное обнаружение и лечение заболевания. С 2009 года в Латвии действует государственная программа ранней диагностики рака, которая предусматривает профилактический скрининг рака шейки матки, груди и кишечника для определенных групп населения.
Встреча с врачом по управлению здравоохранением Интой Вайводе на тему «Скажи раку – НЕТ!» пройдет в рамках проекта ЕС «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении», который осуществляет Даугавпилсская городская дума. В ходе встречи будет предложена бесплатная интерактивная лекция – дискуссия об онкологических заболеваниях и их профилактике. Участники лекции получат актуальную информацию о скрининге рака в Латвии, а также узнают о видах рака груди и предстательной железы, их симптомах, диагностике и возможностях лечения. Будут проведены демонстрации с использованием инфографик, муляжей, видеоматериалов. Также во время лекции можно будет задать вопросы и получить экспресс-консультацию врача для мужчин и женщин. В рамках лекции будет проведено анкетирование участников и сбор личных данных.
Встреча с врачом Интой Вайводе состоится 20 июня в 15:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный, предварительная запись не требуется. Мероприятие пройдет на латышском языке. В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv
Daugavpils.lv
Добавить комментарий