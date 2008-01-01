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Новости Общество | 12 июня 2018 | 20:00

В библиотеке расскажут о профилактике и лечении онкологических заболеваний

20 июня в 15:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж) пройдет встреча с врачом по управлению здравоохранением Интой Вайводе на тему «Скажи раку – НЕТ!».

Все желающие приглашаются принять участие в интерактивной лекции – дискуссии об онкологических заболеваниях и их профилактике. Врач ответит на вопросы и проведет экспресс-консультации для мужчин и женщин. Данная встреча пройдет в рамках проекта Европейского Союза «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении», который осуществляет Даугавпилсская городская дума.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, злокачественные опухоли или рак является второй по распространенности причиной смертности во всем мире. Исследования показали, что 30-50% случаев смерти, вызванных онкологическими заболеваниями, можно было бы предотвратить путем внесения определенных изменений в образе жизни – бросить курить, снизить потребление алкогольных напитков, поддерживать нормальный вес, вести активный образ жизни и т.д. Ключевым фактором также является своевременное обнаружение и лечение заболевания. С 2009 года в Латвии действует государственная программа ранней диагностики рака, которая предусматривает профилактический скрининг рака шейки матки, груди и кишечника для определенных групп населения.

Встреча с врачом по управлению здравоохранением Интой Вайводе на тему «Скажи раку – НЕТ!» пройдет в рамках проекта ЕС «Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в Даугавпилсском городском самоуправлении», который осуществляет Даугавпилсская городская дума. В ходе встречи будет предложена бесплатная интерактивная лекция – дискуссия об онкологических заболеваниях и их профилактике. Участники лекции получат актуальную информацию о скрининге рака в Латвии, а также узнают о видах рака груди и предстательной железы, их симптомах, диагностике и возможностях лечения. Будут проведены демонстрации с использованием инфографик, муляжей, видеоматериалов. Также во время лекции можно будет задать вопросы и получить экспресс-консультацию врача для мужчин и женщин. В рамках лекции будет проведено анкетирование участников и сбор личных данных.

Встреча с врачом Интой Вайводе состоится 20 июня в 15:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный, предварительная запись не требуется. Мероприятие пройдет на латышском языке. В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
654 76345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv

Daugavpils.lv

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