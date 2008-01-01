Приведут в порядок искусственные водоёмы на территории города

Новости Общество | 12 июня 2018 | 19:57

Лето – время работ по обустройству городских территорий. В этом сезоне Управление коммунального хозяйства запланировало ряд мероприятий по чистке городских искусственных водоёмов, обустройству мест для купания и очистке мелиорационных канав в микрорайонах.

На улице Лигинишкю уже ведутся работы по благоустройству старого искусственного пруда. Старожилы отмечают, что здесь когда-то водилась рыба и пруд собирал любителей искупаться в летнюю жару. Со временем водоём зарос и стал нуждаться в очистке. Здесь на полтора метра углубят чашу пруда, очитят берег от зарослей, проведут планировку территории. Мелиорационная канава тоже будет приведена в порядок.

Ещё один объект – пруд на перекрестке улиц Виенибас и Циетокшня. Сейчас его не видно с дороги, однако стоит заглянуть за заросли: здесь находится ещё одно потенциальное место отдыха горожан, которое в этом сезоне также благоустроят. Затем работы начнутся по обновлению искусственного водоёма в районе улиц Базницас и Уденс.

На озере Плотичку и Зиргу также пройдут работы. Здесь облагородят пляжи. Работы планировали начать ещё весной, но высокий уровень грунтовых вод не позволил этого сделать.

Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы

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