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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 июня 2018 | 19:57
Приведут в порядок искусственные водоёмы на территории города
Лето – время работ по обустройству городских территорий. В этом сезоне Управление коммунального хозяйства запланировало ряд мероприятий по чистке городских искусственных водоёмов, обустройству мест для купания и очистке мелиорационных канав в микрорайонах.
На улице Лигинишкю уже ведутся работы по благоустройству старого искусственного пруда. Старожилы отмечают, что здесь когда-то водилась рыба и пруд собирал любителей искупаться в летнюю жару. Со временем водоём зарос и стал нуждаться в очистке. Здесь на полтора метра углубят чашу пруда, очитят берег от зарослей, проведут планировку территории. Мелиорационная канава тоже будет приведена в порядок.
Ещё один объект – пруд на перекрестке улиц Виенибас и Циетокшня. Сейчас его не видно с дороги, однако стоит заглянуть за заросли: здесь находится ещё одно потенциальное место отдыха горожан, которое в этом сезоне также благоустроят. Затем работы начнутся по обновлению искусственного водоёма в районе улиц Базницас и Уденс.
На озере Плотичку и Зиргу также пройдут работы. Здесь облагородят пляжи. Работы планировали начать ещё весной, но высокий уровень грунтовых вод не позволил этого сделать.
Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы
Daugavpils.lv
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